Erika Pérez: Pablo Lemus Debe de Afianzar su Relación con el Gobierno Federal Para Superar Problemas

“Hay Algunos Pendientes”

Por Rafael Hernández Guízar

La seguridad, los apoyos al campo y el sector salud son los tres pendientes más grandes que tiene la Federación hacia Jalisco, indicó ayer la presidenta de Morena en la entidad Erika Pérez.

En un ejercicio de autocrítica, la presidenta del partido guinda en la entidad destacó muchos aspectos positivos por parte de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo dijo que faltan algunas cosas por reforzar, y en las que aclaró, debería el gobernador Pablo Lemus Navarro de a􀂿anzar su relación con el gobierno federal para superar los problemas.

“Hay grandes retos que tenemos que ver con el tema del campo, el tema de seguridad porque a pesar de todo, hemos estado en una dinámica muy lenta, se ha estado inreduciendo pero creo que todavía nos falta trabajar ahí, el tema de salud, porque refiriéndonos a Jalisco vemos que no está en el IMSS bienestar, y que sería bueno que nos coordinemos, esos son los grandes pendientes que se tienen y hay que reforzarlos porque queremos que le vaya bien a Jalisco”.

Y agregó: “Siempre hemos dicho que en Jalisco es otro caso porque el movimiento ciudadano tiene otros datos que no van acorde lo vemos con el tema de los desaparecidos, con el de Teocaltiche que dicen que ya no hay violencia y vemos el clima de violencia, hay que revisar a Jalisco en esos temas para ver qué es lo que está fallando y faltando, para ver si falta más coordinación por parte del gobernador con la Federación para entrar a los temas, porque si queremos que le vaya bien a Jalisco tenemos que entrarle todas y todos”.

En otro orden de ideas, Erika Pérez dijo que es notable como la administración de Claudia Sheinbaum ha dejado frutos en los 32 estados de la república. “Como siempre lo hemos dicho primero los pobres, y vemos una reducción de 13. 4 millones de mexicanos que han salido de la pobreza, de más grandes logros también en el tema del salario mínimo, se aumenta ahora en el 2025 un 12%, que del 2018 a la fecha tiene un incremento del 135 por ciento, vemos que en el tema de salud se abrió en Tlajomulco el primer hospital en su tipo del ISSSTE, sabemos que van a ser 32 hospital de los que se van a aperturar, y vemos que se avanza”.