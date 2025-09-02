Carlos Lomelí: Pablo Lemus Tiene la Responsabilidad de Tocar Puertas

“Pateó una Deuda a Otros 20 Años”

Por Rafael Hernández Guízar

Carlos Lomelí Bolaños, senador morenista por Jalisco, tronó ayer contra el gobernador Pablo Lemus, lo crítico por quejarse de la poca inversión que destinó el gobierno federal para arreglar las carreteras en la entidad.

Luego de que el gobernador denunció públicamente que el gobierno federal invirtió en apenas 50 kilómetros para rehabilitar las carreteras federales, mientras que su administración destinará 24 mil millones de pesos para mejorar las carreteras y caminos a cargo del estado, Lomelí Bolaños dijo que este tipo de confrontaciones dejan en evidencia el poco respaldo que tiene el mismo Pablo Lemus por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum

“No veo con buenos ojos y le mando a decir desde aquí hacia el gobernador de manera respetuosa, el hecho de que maneje con sarcasmo lo que está invirtiendo en las carreteras, él viene a decir que hay 24 mil millones de pesos para invertir en sus carreteras y que son 50 km de pavimentación para las federales, no lo veo con buenos ojos porque esto habla de la lejanía que se está manejando con el gobierno federal, de que haber llegado con una elección donde se le acusa de haber hecho una elección no clara lo mantiene todavía lejos, esto no es para celebrarlo, los jaliscienses necesitamos que el gobierno tenga cercanía con el gobierno federal, y no le ayuda estar diciendo que el invierte fuertes cantidades y que no hay apoyo por parte de la Federación porque ese es un trabajo que él tiene que hacer, él tiene la responsabilidad de ir y tocar la puerta y agraciarse”.

Pero fue más allá: “Si él llegó al gobierno siendo cuestionado eso ya quedó atrás y ya lo dijo la presidenta, pero cada que se para frente a un micrófono dice yo 24 mil millones, pero son de un replanteamiento de una deuda que la pateó a otros 20 años más por eso trae flujo, pero en realidad si tuviera una cercanía y gran relación con el gobierno federal esto sería diferente en Jalisco, y no se lo aplaudo lo critico”, dijo.

-¿Pablo Lemus está en un error en quejarse?

-Está en lo correcto, pero se evidencia de que no tiene un gran respaldo o no tiene una comunicación permanente con el gobierno federal porque si él viene a presumir que trae 24, lo único que deja ver es que no tiene una cercanía con el gobierno federal, se debe de preocupar porque las carreteras estén en excelentes condiciones, con inversión del estado o con inversión federal…

-¿Es culpa de él?

-No, no es culpa de él, Yo creo que es culpa de que no tiene una gran comunicación con el gobierno federal, y que los jaliscienses necesitamos que haga su mejor esfuerzo como gobernador para que tenga una relación cercana, de respeto hacia el gobierno federal, y que no le ayuda a estar mandando esos mensajes hacia el gobierno federal.

En otro orden de ideas, Carlos Lomelí dijo que si bien hay varias cosas importantes que se dijeron en el informe de la presidenta de la república, tales como la macroeconomía, por ejemplo, lo que queda pendiente son temas como la recuperación del campo y el abastecimiento de medicinas en general el sector salud.

“Creo que está en proceso y en poco veremos un campo diferente, y una gran satisfacción con el tema de los medicamentos”, dijo.

“Con la estrategia implementada por el gobierno federal y la secretaría de salud, el IMSS, el ISSSTE, y el IMSS Bienestar, estará resuelto en el transcurso de estos meses que haya medicamentos para todos y servicio médico para todos por el simple hecho de ser mexicanos”.

Va la Línea 4

El senador fue también cuestionado en materia de inversión para la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, concretamente en la inconclusa línea 4 del tren ligero que no ha sido terminada por parte del gobierno estatal.

“Tiene todo el apoyo el gobierno del Estado para concluir, para terminar la línea 4, esa es la instrucción que se tiene por parte del gobierno para que esta línea esté terminada (…) primero a la 4 y muy seguramente luego las 5”.

La línea 4 fue trazada del municipio de Tlajomulco de Zúñiga al centro de Guadalajara; concretamente iría del Centro Histórico de Tlajomulco hasta la antigua central de autobuses de la capital jalisciense, sin embargo no se ha concluido porque presuntamente faltan algunos permisos de derechos de vía, así como los últimos procesos para la conclusión de las rutas, algo que sea adjudicado directamente a factores externos al gobierno estatal.

Por último, Carlos Lomelí fue preciso en resaltar que por parte del gobierno federal y la cámara de diputados hay toda la intención de dotar de recursos a Jalisco para que se concluya tanto la mencionada línea 4 como la línea 5, esta última que iría del aeropuerto internacional en Guadalajara Miguel Hidalgo, hasta el centro tapatío.