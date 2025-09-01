Empresarios y Emprendedores se Capacitan en Inteligencia Artificial Para Hacer Crecer sus Negocios

Más de 80 empresarios y emprendedores de Aguascalientes recibieron una capacitación especializada en el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial para mejorar la productividad de sus negocios y fortalecer su crecimiento.

A través del evento “Alianza para Impulsar la Inteligencia Artificial con Google y Nubosoft”, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), las y los asistentes conocieron herramientas de vanguardia que están transformando la manera de hacer negocios en todo el mundo.

Durante la jornada, expertos de Google Cloud y Nubosoft compartieron conocimientos clave, casos de éxito y realizaron un taller interactivo, donde los asistentes aprendieron a aplicar la inteligencia artificial en tareas como automatización de procesos, reducción de costos, generación de contenido y expansión de mercados.

Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, resaltó que esta iniciativa busca posicionar a Aguascalientes como un referente nacional en innovación tecnológica, brindando a las micro, pequeñas y medianas empresas las herramientas necesarias para competir a nivel global.