Alumno de la Universidad Tecnológica de Calvillo Recibe Reconocimiento Durante su Estadía en Estados Unidos

El estudiante de la carrera de Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC), Alonso Ávila López, recibió el reconocimiento “Iron Chef”, uno de los galardones más importantes que otorga el prestigioso Club de Campo Hunters Run, en Florida, Estados Unidos, donde realizó sus estadías profesionales.

Tras aproximadamente un año de trabajo y práctica de sus habilidades, Alonso recibió este reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y excelencia en su labor.

Durante su estadía, tuvo la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos culinarios, aportando valor a la empresa que lo recibió.

La trayectoria de Alonso es un testimonio del talento, dedicación y empeño que caracterizan a los estudiantes de esta universidad, quienes además de hacer que el sabor de Calvillo traspase fronteras, demuestran la excelencia de la educación que ahí reciben.

El rector de la UTC, Eduardo González Blas, manifestó sentirse muy orgulloso de este logro y de ver cómo las y los alumnos de la universidad representan con gran orgullo y excelencia a la institución y al estado, a nivel internacional.

Finalmente, destacó que este reconocimiento refleja el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez y la universidad por ofrecer experiencias de aprendizaje global, estrechar relaciones y abrir puertas, tanto a nivel nacional como internacional, para sus estudiantes.