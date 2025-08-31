Tere Jiménez Entrega Apoyos Escolares a más de Tres mil Estudiantes de San José de Gracia y San Francisco de los Romo

“Estamos Trabajando en Muchos Proyectos”, Resalta

En total se entregarán más de 72 mil apoyos en todos los municipios de la entidad.

Los seguiremos apoyando porque la educación es la mejor herencia que le vamos a dejar a las nuevas generaciones: TJ.

Destacó que seguirá trabajando en el desarrollo de proyectos en los municipios.

En apoyo a la economía familiar, en este regreso a clases la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo entrega de útiles escolares en los municipios de San Francisco de los Romo y San José de Gracia.

En San Francisco entregó dos mil apoyos de un total de 72 mil que se entregarán en todo el estado.

“Los seguiremos apoyando porque la educación es la mejor herencia que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Hemos hecho un buen equipo con el municipio y estamos trabajando en muchos proyectos, desde la construcción de pozos de agua potable, pavimentación de calles, la creación de escuelas, entre otros”, les dijo la gobernadora a las familias presentes durante el evento que se realizó en el Parque Barberena.

La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, agradeció la cercanía y el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez.

“Gracias, amiga Tere Jiménez, aquí en San Pancho apreciamos lo que haces por la gente; siempre nos tienes presentes con la entrega de útiles escolares y los diversos apoyos que llegan; nunca nos dejas atrás y reconocemos ese esfuerzo y apoyo”, indicó Gallegos Soto.

Continuando con su productiva gira de trabajo, la gobernadora Tere Jiménez visitó el municipio de San José de Gracia, donde entregó a más de 1,000 familias estos paquetes de útiles escolares, tenis y zapatos.

“Siempre vamos a estar aquí en San José de Gracia; recuerden que contamos con muchos programas, desde Vivienda Social y Oportunidades, hasta apoyos para el campo y para emprender sus propios negocios, para que puedan seguir adelante”, destacó la gobernadora durante el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa del Bien Común.

Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado, apuntó que la dependencia a su cargo continuará cercana a la gente para atender cada una de sus necesidades.

“Estamos nuevamente en esta tradicional gira de útiles escolares, zapatos y tenis; aquí están los niños y niñas más aplicados. Apostarle a la educación es uno de los principales propósitos de esta administración”, señaló Castillo Romero.

En los eventos acompañaron a la gobernadora Alfonso Rubalcava, diputado federal; Heriberto Gallegos Serna y Beatriz Montoya Hernández, diputados locales; Edgar Ramírez, regidor de San Francisco de los Romo; y Cristina López González, coordinadora de la Casa del Bien Común de San José de Gracia.