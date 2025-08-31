Apoyarán a Mujeres Productoras con Borregos Para que Puedan Repoblar sus Establos

La Convocatoria Abre Este 1.º de Septiembre

El apoyo consiste en la entrega de tres borregos (un macho y dos hembras) de edades entre seis y 18 meses de edad.

Esta convocatoria se abre en respuesta a las peticiones de las productoras y al interés de la gobernadora Tere Jiménez por este sector.

Más información al teléfono 449 910 26 07.

En apoyo a las mujeres productoras del campo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), lanza por primera vez la convocatoria para adquirir borregos y así repoblar sus establos.

Este programa se abre en respuesta a las peticiones de las productoras y al interés de la gobernadora Tere Jiménez por reforzar la participación de las mujeres ganaderas del estado.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, detalló que se decidió optar por ganado ovino por su facilidad de reproducción, simplicidad en su cuidado y ganancias para las productoras. “Gracias a las lluvias tenemos suficientes forrajes y ahora estaremos repoblando los establos”, destacó.

Explicó que el apoyo consiste en la entrega de tres borregos (un macho y dos hembras) de entre seis y 18 meses de edad; la Sedrae aporta ocho mil 500 pesos y la productora dos mil pesos. Sólo se otorgará un paquete por mujer.

Pueden participar todas las mujeres del sector rural de bajos ingresos que cuenten con la infraestructura mínima indispensable para el alojamiento de los animales, además de presentar la copia de cotización de la Asociación Ganadera Local de Ovinocultores y Caprinocultores de Aguascalientes.

La totalidad de requisitos y lineamientos se pueden consultar en este enlace: https://bit.ly/Ovinos2025.

La convocatoria estará abierta del 1 de septiembre al 17 de octubre de 2025. La recepción de solicitudes será en la Dirección General de Ganadería de la Sedrae, en la avenida Adolfo López Mateos Oriente No. 1509, fraccionamiento Bona Gens. Más información al teléfono 449 910 26 07.