El Universo de las Letras te Espera en la XXVII Feria del Libro de la UAA

Ago 31, 2025 | Local

Del 3 al 7 de Septiembre en el SUUM

Imagen relevante a la nota.

Durante cinco días, autores locales, nacionales y extranjeros compartirán su talento en el SUUM

La Feria del Libro de la UAA tiene una agenda imperdible con presentaciones literarias, teatro, charlas, conferencias, concursos y gastronomía.

La edición número 27 de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene un sinfín de actividades para los amantes de los libros. El evento se llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas, en el Salón Universitario de Usos Múltiples (SUUM), en el marco de la 30ª Feria Universitaria.

La ceremonia de inauguración será el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 horas, con la presencia de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la UAA. Más tarde, a las 11:00 horas, inician las charlas editoriales “Entre Letras y Tintos” con María Isabel Cabrera y Martha Esparza Ramírez.

Ese día, a las 13:00 horas, se presentará el libro Discursos, medios de comunicación y pobreza en claves latinoamericanas, de Óscar Loureda y Neyla Pardo. A las 17:00 horas no te pierdas la charla “Lenguaje igualitario: que nadie quede en la banca” a cargo de la lingüista y periodista deportiva Paulina Chavira. Actualmente, colabora en Radio Fórmula y W Radio México, y es autora del Antimanual de lenguaje igualitario.

El jueves 4 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la charla “¿Cuál es la importancia de la difusión de la ciencia en español?”, un evento con ponentes de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras instituciones. Además, a las 18:00 horas, el doctor Alejandro Molina dará la conferencia “Suicidio se escribe con S de silencio”.

El programa continúa el viernes 5 con varias presentaciones de libros, incluyendo Me pidieron que hiciera recuento de lo que aquí sucedió” (a las 12:00 horas), una obra del concurso “Talentos Universitarios” 2025. Le sigue Mujeres en la Arquitectura. Historia de un silencio, voces de la contemporaneidad (a las 13:00 horas).

El sábado 6 de septiembre las presentaciones editoriales siguen. A las 13:00 horas, se presenta De la educación básica a la superior, investigación y políticas de Felipe Martínez Rizo. Más tarde, a las 17:00 horas, se presentará Francisco Antúnez Madrigal (1907-1980). El arte de la imprenta, los libros y la promoción cultural, de Patricia Guajardo Garza.

Para cerrar la feria, el domingo 7 de septiembre, habrá un concurso de cubos Rubik a las 13:00 horas y una muestra gastronómica a partir de las 14:00 horas

Para conocer el programa completo de actividades y los autores invitados, puedes consultar el sitio web oficial: https://editorial.uaa.mx/ferialibro/.

