Tere Jiménez y Cementos Cruz Azul Inauguran Nueva Cancha de Futbol 7 en el Parque Rodolfo Landeros

“Inversión en el Presente y Futuro de Aguascalientes”

El nuevo espacio está diseñado para que niñas, niños, jóvenes y familias disfruten del futbol en un entorno seguro, moderno y de convivencia.

La cancha fue una donación de la empresa Cementos Cruz Azul, como parte de su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario.

Con la firme convicción de seguir impulsando espacios para el deporte y la sana convivencia, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la nueva cancha de futbol 7 Cementos Cruz Azul, un espacio pensado para que niñas, niños, jóvenes y familias enteras vivan la pasión del futbol en un entorno seguro, moderno y lleno de vida.

Tere Jiménez destacó que la nueva cancha, ubicada en el corazón del Parque Rodolfo Landeros, no sólo representa una obra física, sino una inversión en el presente y futuro de Aguascalientes: un espacio donde el talento nace y los sueños crecen.

“Vamos a seguir apostándole al deporte; para nosotros deporte quiere decir salud, paz, nos incentiva a ser mejores, a nunca detenernos y siempre ser triunfadores. Muchas gracias a cementos Cruz Azul y que viva el deporte”, les dijo la gobernadora.

Víctor Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, agradeció el apoyo del gobierno para trabajar en conjunto por un mejor Aguascalientes y un mejor México para todos.

“Nos sentimos muy contentos de estar aquí entregando esta cancha y compartimos la felicidad con este gran estado, ya que desde hace 25 años llegamos aquí a Aguascalientes y nos sentimos parte de él. Nos han recibido siempre con los brazos abiertos y por ello nosotros, como empresa socialmente responsable, buscamos que la niñez a través del deporte vaya formándose, creando nuevas disciplinas y que el día de mañana sean grandes personas”, destacó Velázquez Rangel.

Sarahí Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), subrayó que con esta entrega se materializa el poder de la unión y la visión compartida, una donación de la empresa Cementos Cruz Azul que ha demostrado que el desarrollo económico puede ir de la mano con la responsabilidad social y ambiental.

Román Ramírez Martínez, jugador de la escuela de futbol Cruz Azul, habló a nombre de las y los usuarios de la cancha.

“Quiero dar las gracias a la empresa de Cementos Cruz Azul por regalarnos esta hermosa cancha en el parque Rodolfo Landeros y a la gobernadora Tere Jiménez por apoyar el deporte; esta cancha no es solo para jugar, es para soñar y vamos a cuidarla”, destacó Román Ramírez.

Durante la inauguración también se realizó la premiación a la escuela de futbol Cruz Azul, ganadora del primer partido del torneo relámpago celebrado en la nueva cancha.

En el evento también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Mirna Medina Ruvalcaba, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Armando Vargas Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul; Higinio Terán Montero, gerente general de la planta Cementos Cruz Azul Aguascalientes; Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado; Iván Alonso Vallejo, director deportivo Club Cruz Azul, y Andrés Montaño Mora, jugador de Club Cruz Azul.