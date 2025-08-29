Reina la Opacidad en el Ayuntamiento de Guadalajara: Salinas

“Verónica Delgadillo no Rinde Cuentas”

Por Rafael Hernández Guízar

Qué es la opacidad en la información pública es uno de los talones de Aquiles de la actual administración tapatía, sentenció ayer la fracción morenista en el ayuntamiento.

Juan Alberto Salinas Macías, el coordinador de los regidores de Morena en el ayuntamiento, indicó en entrevista con página 24 que por más que han hecho la solicitud para que se dé a conocer información especí􀃀ca respecto a la destinación de recursos, las reglas con las que se siguen los programas de apoyo sociales, incluso las licitaciones públicas, inversiones y hasta la cantidad de cuántos vehículos tiene el ayuntamiento y a qué dependencias fueron asignados, la respuesta siempre es la misma: Ninguna.

“Por supuesto que es una obligación para ellos”, sentenció categóricamente.

-¿Y qué sucede, se pasan por el arco del triunfo esa obligación?

-Totalmente creo que la transparencia es algo que no conocen y se conducen con completa impunidad.

Si publican el directorio y las nóminas, información fundamental, y con eso se venden como uno de los municipios más transparentes, pero también es uno en los que en el actuar del gobierno y lo pueden también compartir muchos compañeros tuyos de los medios de comunicación, que no se entrega información de proyectos que son públicos, el propio ayuntamiento.

“Nosotros en la última sesión del ayuntamiento dimos a conocer que solicitamos información de la política del arbolado, para que se dé a conocer también los proyectos culturales pero nos votan en contra esto porque no quieren que se dé a conocer la información que es pública”.

Para el morenista Juan Alberto Salinas la situación es realmente preocupante ya que se trata de algo que lleva implícita la asignación de recursos, y que al no darse a conocer de manera adecuada, despierta una seria confusión y sospechas en torno a si se está aplicando el presupuesto de manera correcta o no.

“Es una enorme opacidad la que tienen en este ayuntamiento”, dijo.

-¿Será que se lo están gastando en sus redes sociales?

-Seguramente, o en su informe que está costando bastante, entre sus periódicos y sus impresiones, de hecho en este momento estamos esperando el fallo que es el día de mañana (hoy) para que se nos dé a conocer esto y saber cuánto es lo que están gastando ya en concreto en pautas, imagen, sus comidas y eventos, porque sí ha sido un gasto muy grande en brindarle imagen a la presidenta Verónica Delgadillo, más que en brindarle servicios a los ciudadanos.

De esta manera la problemática con el ayuntamiento es bastante grave a decir de la fracción morenista que exigió transparencia en la información, así como un alto total a los gastos discrecionales y respeto a los recursos que se han asignado por partidas y que forman parte del presupuesto de egresos del ayuntamiento de Guadalajara.