“Pretenden Gastar 200 Millones de Pesos en la Reparación de Vehículos”

Se Desfasa el Ayuntamiento de Guadalajara: Mariana Fernández

Por Rafael Hernández Guízar

El ayuntamiento de Guadalajara pretende gastar alrededor de 200 millones de pesos en la reparación de vehículos.

La fracción edilicia del partido Morena en el ayuntamiento tapatío te anunció serias irregularidades en torno a las licitaciones que se lanzaron para la reparación de los vehículos del municipio, ya que no se especifica la cantidad concreta a gastar sin embargo, entre los topes mínimos y máximos, aunado a lo que representa el costo del taller municipal que debería de hacer dichas reparaciones, suma casi 200 millones de pesos.

“Ya tenemos un taller propio que nos cuesta 118 millones de pesos al año, y aún así se destinan 79 millones más a talleres privados, en total son casi 200 millones de pesos que se dilapidan en una duplicación de funciones”, denunció públicamente la regidora morenista Mariana Fernández.

Y es que el taller municipal como cualquier otra de las áreas de la administración pública de Guadalajara, tiene un presupuesto asignado, son 118 millones de pesos que se justifican a través del presupuesto tapatío, pero que resulta insuficiente para la atención de los vehículos, pues se invertirán casi 80 millones de pesos más en reparar una cantidad desconocida de vehículos.

A esto se agrega la incógnita de si entrarán o no en la reparación los vehículos recién adquiridos, algunos de lujo y para los que tampoco se especificó un destino.

“Con la compra de 124 vehículos nuevos que ahora deben atenderse en agencias, estamos frente a una triplicación de gastos injustificada”, tronó la regidora. Por ello es que exigió públicamente a la contraloría superior del estado de Jalisco, así como también a la contraloría municipal atender el asunto de manera urgente. Cabe destacar que el gasto sería a través de licitaciones para las cuales tampoco hay información clara ni concreta según se indicó ayer por parte de los regidores del partido Morena.

Destaca que tampoco se conoce la cantidad específica de vehículos con los que cuenta el ayuntamiento, ni las áreas a las que están asignadas; es más la información es tan opaca que ni siquiera se les ha dado a conocer a los regidores -pese a que lo solicitaron en reiteradas ocasiones- cuántas patrullas hay en la ciudad capital, y cuántas de estas funcionan de manera adecuada, así como tampoco sí se hizo o no el pago al final del arrendamiento de los vehículos para que formaran parte del patrimonio municipal.

Por cierto qué, los casi 80 millones de pesos serían reasignados de otras partidas presupuestales, no se ha indicado por parte de la administración de Verónica Delgadillo de cuáles serían tomados, el impacto que tendría en la sociedad, ni si esto representa dejar de prestar algún servicio, algo que además podría ser considerado como la posible comisión del delito de desvío de recursos.