Fue en el Taller Mecánico Cateado en Donde Mataron a Toda una Familia: Fiscalía

“El Padre, la Madre y dos Niños”

Por Jorge Martínez

El taller mecánico cateado el pasado viernes por la Fiscalía de Jalisco habría sido el lugar donde fueron ejecutados el padre, la madre y sus dos hijos menores, encontrados sin vida en la colonia Medrano de Guadalajara.

El vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, informó que los peritajes aún continúan, pero los indicios hallados en el sitio apuntan a que ahí se cometió el múltiple homicidio.

“Los resultados de los forenses todavía no los tenemos, pero estamos esperando que ya hagan su trabajo en los laboratorios y nos emitan las respuestas. Hay indicios balísticos, de hematología, hay diversos indicios que sí nos llevan a casi estar al 100 por ciento seguros de que ahí fue donde se victimó la familia”, señaló.

De acuerdo con las autoridades, en el inmueble se localizaron rastros que serán procesados por especialistas en balística y genética forense, pruebas que resultarán determinantes para confirmar si el lugar es efectivamente la escena del crimen.

En torno al caso, una de las principales líneas de investigación apunta al oficio del padre de familia, quien se dedicaba a la siembra de jitomate en Michoacán y, de manera paralela, a la compra y venta de vehículos, actividad que podría estar relacionada con el móvil del asesinato.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas distintas hipótesis y aseguró que continuará con las diligencias periciales y de inteligencia para esclarecer el crimen, que ha generado consternación en la comunidad jalisciense.