Diputada Reitera la Urgencia de Reformar la ley de Violencia en Contra de la Mujer en Jalisco

Violentadas, 63% de las Mujeres: Candelaria Ochoa

Por Rafael Hernández Guízar

En Jalisco la situación de violencia contra la mujer es bastante grave, al grado de que no hay ni siquiera una estadística para conocer la cantidad de medidas de protección que se han girado.

La diputada local del partido Morena Candelaria Ochoa Ávalos, en entrevista con Página 24 dejó en claro que esta situación ha sido denunciada de forma reiterada, Por lo cual urge la aprobación de la propuesta que presentó para las reformas a la ley estatal de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, la cual deberá armonizarse con la ley general, es decir con la promulgada por El Congreso de La Unión.

Y es que decir de la diputada, en Jalisco se comete un grave error, se ha segmentado la problemática, es decir que existen distintas medidas de protección para los casos de violencia, algo que les pone en serio riesgo a las mujeres según dijo por la incapacidad de emitirlas de forma inmediata.

A decir de Candelaria Ochoa, el asunto debería de tomarse con seriedad y responsabilidad por parte de la autoridad estatal, tanto en la solución del coniflcto, cómo en la publicación de estadísticas que ayuden a tener un panorama real de la problemática que enfrentan las mujeres como grupo vulnerable.

Ante este hecho la diputada ha presentado además la propuesta para la creación de una fiscalía especializada en delitos cometidos contra la mujer, ya que al momento solo hay una vicefiscalía y centros de Justicia para la mujer, sin embargo resaltó que no es suficiente el trabajo que se realiza para que puedan atender de manera pronta y expedita los casos en los que las mujeres son violentadas.

Con una fiscalía especializada, la atención sería rápida debido a que se contaría con una infraestructura diferente y más personal.

Al momento solo hay algunos centros de Justicia de los cuales, tres de ellos están en la zona metropolitana de Guadalajara, y los demás en algunas cabeceras de las regiones.

Para el caso de municipios como Mezquitic o Bolaños por citar algunos, las atenciones especializada en este tipo de casos, requeriría de la necesidad de trasladarse al lugar más cercano donde haya un Centro de Justicia para la mujer.

En caso contrario el delito tendría que seguirse directamente en la oficina de la fiscalía regional con que se cuente, lo que complicaría el principio de Justicia pronta y expedita por la gran cantidad de casos que se tienen en cada una de estas dependencias.

La propuesta fue presentada por Candelaria Ochoa desde el año pasado, y al momento sigue en estudio en comisiones en el congreso del estado.

Dijo que esperaría la sensibilidad necesaria por parte de sus compañeros y compañeras diputados para que en breve pueda ser aprobada la creación de una fiscalía especializada que vendría a resolver en gran medida las dilaciones que en ocasiones se cometen en los procesos donde se investigan actos de violencia contra la mujer, lo que podría disminuir el riesgo de que existan feminicidios ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, alrededor del 61% de las mujeres que son violentadas, tienen la problemática de que el perpetrador es su pareja, información que le habíamos dado a conocer ya a través de este diario.