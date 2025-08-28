Aprende Arte, Música, Idiomas y más en los Talleres Gratuitos de la Casa del Adolescente

A Partir del Próximo 1.º de Septiembre

Aprende dibujo, ballet, pintura, batería y percusiones, canto, cine, danza folklórica, grabado, guitarra, muralismo, inglés, teatro, serigrafía, y mucho más.

Las y los interesados deben inscribirse directamente en las instalaciones de la Casa del Adolescente, en el Parque El Cedazo.

Para más informes, comunicarse a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, de las 8:00 a 15:00 horas.

La Casa del Adolescente te invita a participar en el ciclo de cursos y talleres gratuitos, correspondiente al periodo 2025-2026, donde podrás aprender dibujo, ballet, pintura, batería y percusiones, canto, cine, danza folklórica, grabado, guitarra, muralismo, inglés, teatro, serigrafía, y mucho más.

Las inscripciones se encuentran abiertas y las clases inician el próximo 1.º de septiembre, para concluir el 31 de enero de 2026; las y los interesados en participar deberán presentar copia de la CURP, acta de nacimiento, identificación oficial del padre, madre o tutor y certificado médico.

El registro deberá hacerse directamente en las instalaciones de la Casa del Adolescente, en el Parque El Cedazo, por el acceso que se ubica en la avenida Mariano Hidalgo, Infonavit Morelos, en un horario de lunes a viernes, de las 8:00 a 15:00 horas.

La lista completa de cursos y horarios puede consultarse en el siguiente enlace https://www.facebook.com/share/p/15vnEweyRF/.

Para más información, comunicarse a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, de las 8:00 a 15:00 horas.