Persiste Violencia de Género; Urge Reformar la ley: Ochoa

“Es uno de los Principales Problemas en Jalisco”

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada Candelaria Ochoa Ávalos aseguró ayer que la violencia de género persiste como uno de los principales problemas en la sociedad jalisciense.

La morenista destacó que es necesario realizar diversas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya que por desgracia, las féminas en la entidad siguen siendo un blanco de distintos tipos de maltrato y violencia, algo que va directamente en contra de sus derechos humanos.

“No se trata de un fenómeno aislado ni de un asunto privado, es una violación estructural a los Derechos Humanos de las mujeres, lo que compromete su vida, su integridad y su libertad”, dijo.

La diputada morenista dijo también que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 66% de las mujeres mayores de 15 años han sido violentadas en algún momento de su vida: “Siendo su pareja la principal persona agresora”, agregó.

Y fue más allá atrás resaltar que en algunos casos se llega con dichas agresiones a la muerte.

“Estas cifras nos obligan a reconocer que vivimos en un contexto de emergencia donde La indiferencia institucional puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por ello las medidas de protección para los casos de violencia de género son un derecho humano y de ninguna manera pueden ser considerados como una concesión del estado”.

Fue en este sentido en lo que hizo especial énfasis la diputada tras resaltar que las medidas de protección deben de ser reales y posibles de cumplir, luego de que no basta con que sean dictadas por un juez sino se cumplen por parte de la autoridad que debe acatarlas.