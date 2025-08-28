Guasave, un Destino de Esencia Sinaloense

Entre naturaleza, cultura y pasión deportiva, Guasave revela una esencia memorable

En el norte del estado, donde la naturaleza se entrelaza con la vida cotidiana, Guasave revela un destino que guarda historia, sabores y paisajes que asombran. Con una mezcla de tradición y naturaleza, este municipio ofrece rutas poco exploradas pero memorables.

Desde sus coloridos pueblitos hasta sus extensas costas, cada lugar invita a quedarse y ser descubierto. A pocos minutos del centro, Tamazula recibe con su emblemática iglesia franciscana de la Natividad de María, levantada hace más de 160 años.

Las casas antiguas de la zona, el paso del río Sinaloa y la habitualidad de sus tradiciones lo convierten en un sitio de interés para quienes buscan turismo rural con anclaje en la historia.

Otro lugar destacado son las ruinas de Nío y Pueblo Viejo que narran otro capítulo del destino. Las construcciones jesuitas del siglo XVII se mantienen como testimonio de su paso y encuentro con los pueblos yoremes. El adobe, el silencio y la vegetación dan forma a un paisaje donde el tiempo parece suspendido.

Pero si algo distingue a Guasave es su entorno natural. La bahía de Navachiste extiende su red de islas, lagunas y playas vírgenes en un ecosistema donde conviven manglares, aves migratorias, delfines y tortugas.

Quienes se internan en esta zona protegida encuentran espacios para acampar frente al mar, navegar, practicar actividades deportivas, y hasta descubrir huellas del pasado en petroglifos tallados por antiguas civilizaciones.

Además, se destaca por ser un lugar de encuentro para artistas y poetas que buscan inspiración en la naturaleza de la región.

Asimismo, las playas de Guasave también ofrecen distintas actividades. Las Glorias destaca por sus aguas cristalinas, sus formaciones de arena ideales para vehículos todo terreno, incluso con algo de suerte, para el avistamiento de ballenas.

Además, conecta a un kilómetro con Boca del Río, punto donde el río Sinaloa desemboca en el Pacífico. El cruce de aguas forma una postal que atrae a quienes buscan experiencias menos masificadas. Y en Playa Bellavista, las dunas invitan a practicar sandboard y la costa se presta para la pesca deportiva.

Guasave también se vive a través de sus sabores, por ello, es considerada la Capital Gastronómica de Sinaloa.

Aquí, se deleita con un recorrido de mar y tierra: ceviches, tilapia empapelada, camarones, zarandeado, chicharrones de pescado, carnes asadas, tacos, birria y pozole. La mesa se acompaña con tepache, horchata o un café bien cargado.

Y el pan de mujer, tradicional en la región, se ofrece como merienda para pasar la tarde. Por otro lado, para los apasionados del béisbol, Guasave tiene algo más que ofrecer. Los Algodoneros, equipo emblemático de la Liga Mexicana del Pacífico, ya prepara su próxima temporada.

El próximo 8 de septiembre abrirán su campo de prácticas en el Estadio Francisco Carranza Limón, mejor conocido como Kuroda Park. El icónico recinto se convierte en un punto de reunión para la afición, donde la emoción del béisbol se vive en cada lanzamiento.

Además, el club ha programado 18 juegos de preparación con miras al arranque oficial de la campaña 2025-2026, cuyo duelo inaugural será el 15 de octubre frente a los Tomateros de Culiacán.

Guasave es un destino que se presta a experimentarse. Una manera de redescubrir Sinaloa desde sus raíces, su diversidad ecológica, sus expresiones culturales y su emoción deportiva. Para quienes buscan un destino auténtico, Guasave espera listo para ser descubierto.

