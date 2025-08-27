La Construcción de la Presa Solís, no Representa Riesgo Para Jalisco: Monreal

“La Corrupción en SIAPA, Tema de Lemus”

Por Rafael Hernández Guízar

Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de La Unión aseguró que en Jalisco no debe haber preocupación por la construcción de la presa Solís.

De visita en Jalisco el diputado federal destacó que habrá total apoyo para los jaliscienses, tras asegurar que la construcción de la presa no representará un riesgo para el lago de Chapala como se ha especulado por varias personas.

“Hay una aparente polémica por la construcción de esa presa, yo les diría a la gente de Jalisco que no deben de preocuparse porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no la hay”, dijo.

Dicha presa busca llevar agua al Estado de Guanajuato, y desde su planeación se ha especulado los posibles daños que atraería el lago de Chapala, sin embargo Ricardo Monreal dijo que el plan hídrico de la presidenta de la República evitaría este y otros problemas, razón por la cual contaría con el respaldo del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

“Crear infraestructura y dotar de agua potable a los sectores donde no los hay, y garantizar el agua en lugares donde actualmente no tienen mejorando el servicio este sistema tan importante, el servicio de agua potable que es un derecho fundamental de la población”.

Destacó que en el caso específico de Jalisco deberían de darse reformas por la corrupción que se ha hecho pública respecto del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sin embargo resaltó que dicho tema le compete al gobernador Pablo Lemus y prefirió no abundar en el asunto.

Asimismo se refirió al tema de la movilidad, y resaltó que desde el Congreso de La Unión habrá respaldos suficientes para que lleguen recursos a Jalisco para la construcción de la línea 5, misma que se había proyectado como una nueva línea de tren ligero que iría del aeropuerto internacional de Guadalajara hasta el centro tapatío y que fue modificada a línea de BRT por el gobernador Pablo Lemus.

Aclaró que desde el pasado se ha dado respaldo a Jalisco, Por lo cual el ex presidente Andrés Manuel López Obrador entregó recursos para la construcción de la línea 4 que no se ha concluido, y dijo también que”Para suerte de Jalisco”, la presidenta de la comisión de hacienda es jalisciense, Merilyn Gómez Pozos, quién resaltó, estaría en condiciones de integrar los proyectos que se requieran para que haya proyectos adecuados de movilidad en la entidad.