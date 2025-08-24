La App YoVoy StopBus se Actualiza: ¡Descubre sus Nuevas Funciones!

La aplicación YoVoy StopBus se renovó para ofrecerte más funciones y facilitar tu experiencia como usuario del transporte público.

Ahora, además de ver en tiempo real la ubicación de los camiones urbanos y encontrar puntos de recarga para tu Tarjeta Soluciones YoVoy, te permite consultar el saldo actual de tu tarjeta y revisar los últimos movimientos y recargas realizadas en los últimos siete días.

Estas nuevas funciones te ayudan a llevar un mejor control de tus viajes y gastos en transporte.

Para Android, la descarga de la app es en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mx.nrtec.agsstopbus&hl=en&pli=1; y próximamente también estará disponible para iOS.