Sheinbaum Presenta Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo Como Parte del Plan General Lázaro Cárdenas del Río

Tlacoachistlahuaca, Guerrero.- Como parte del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, que consiste en la rehabilitación de caminos, escuelas, centros de salud, hospitales y entrega de presupuesto directo en beneficio de 83 comunidades que abarcan los municipios de Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca, en Guerrero; y San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa, en Oaxaca; los cuales comprenden una población total de 67 mil 291 habitantes.

“El día de hoy estamos instalando formalmente el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, es para los seis años que vamos a estar, o bueno, los próximos cinco porque ya cumplimos uno en el gobierno. Ya iniciamos con varias acciones, ya nos comprometimos con caminos, con escuelas, con centros de salud, con hospitales que ya iniciaron, pero vamos a seguir”, anunció.

Explicó que el Plan General Lázaro Cárdenas del Río abarca la región del Balsas que contempla a los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos y el Estado de México; misma que trabajó el expresidente Lázaro Cárdenas, con mucho amor a su pueblo y cuyo seguimiento estará a cargo ahora de su nieto y actual jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Al corte de junio de 2025, el Gobierno de México ha invertido 916 millones de pesos (mdp) en los ejes temáticos de Gobierno y organización comunitaria; Educación indígena intercultural; Economía, sistemas productivos y artesanías; Salud y medicina tradicional; Cultura, lengua e identidad; Infraestructura básica; y derecho de las mujeres indígenas.

Adicional a esta inversión, a las 83 comunidades del Pueblo Amuzgo les fue asignado un monto superior a los 72 mdp, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), que podrán utilizar en infraestructura social básica.

La jefa del Ejecutivo Federal, informó que el Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo será supervisado por la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. Además, se comprometió a regresar en ocho meses para revisar los avances.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, agregó que a junio de este año se reforzaron los servicios en el Hospital General de Ometepec, el Hospital Básico Comunitario de Xochistlahuaca y el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Xochistlahuaca; adicional a 58 acciones previstas en infraestructura hidráulica para 2025; y 6 mil 200 créditos para artesanas textiles de la región.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invertirán alrededor de 9 mil 800 mdp en ejes prioritarios de Guerrero y Oaxaca, lo que contempla ocho puentes en la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo; ramales en el tramo Cuautla-Tlapa; ampliación del tramo Toluca-Zihuatanejo; caminos artesanales; 10 tramos carreteros en la infraestructura carretera en la Mixteca, que incluye el tramo Tlacoachistlahuaca hacia Ometepec; e infraestructura carretera en Guerrero.

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, detalló que en el Pueblo Amuzgo hay 13 caminos artesanales, de los cuales uno está concluido y 12 en proceso, con una meta de 22.5 kilómetros para este 2025, que tendrá una inversión de 146 mdp.

El presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Emmanuel Cuevas Rodríguez, agradeció a la Presidenta por impulsar la reforma constitucional al artículo 2 que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho y expresó su disposición para participar en las consultas sobre la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como en el proceso de la reforma electoral para fortalecer la democracia.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agregó que su administración ha invertido 480 mdp en el Pueblo Amuzgo, en los municipios de Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, de los cuales el 60 por ciento de los recursos ha sido para infraestructura con obras como la rehabilitación del Libramiento de Ometepec, escuelas, unidades de salud como la Clínica de Hemodiálisis en la Costa Chica, espacios públicos, mercados y caminos artesanales.