Movimiento Ciudadano Busca Nuevos Perfiles Para el 2027

Y Forma una “Escuela de Capacitación Política”

Por Rafael Hernández Guízar

Con miras a las próximas elecciones del 2027, el partido Movimiento Ciudadano (MC), empezó la capacitación y busca nuevos perfiles para las candidaturas.

Se trata de el campus naranja, una iniciativa que fue enarbolada por la diputada Monserrat Pérez Cisneros, Y qué se trata de una escuela de capacitación y formación política para nuevos per􀃀les de los que esperan sacar candidatos idóneos que compitan en las próximas elecciones y las subsecuentes.

Monserrat Pérez indicó que la escuela de formación y capacitación política representa una oportunidad para que la juventud pueda expresar sus ideas, adquirir habilidades y generar proyectos en las comunidades; dijo que no solo buscan candidatos nuevos sino también protagonistas en la construcción de gobiernos futuros y cercanos a la ciudadanía.

Dicho programa tendrá una duración de dos meses y medio e incluirá talleres y conferencias, así como actividades de campo con diversos actores políticos integrantes del partido a escala nacional.

El proyecto inició con alrededor de 100 jóvenes provenientes de diversos municipios de la entidad, cobijados por diputados locales como Verónica Jiménez y Omar Cervantes, además de miembros de la dirigencia nacional del partido como Rodrigo ramos, el coordinador de las juventudes de MC.

Dicha estrategia será un símil de los cursos que implementó el PRI Jalisco a través del Tecnológico de Monterrey, solo que en esta ocasión será directamente e instalaciones propias del partido con sede en la capital jalisciense, y mayoritariamente con miembros emecistas.