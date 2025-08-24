Invitan a Correr por una Buena Causa

“Todo México Salvando Vidas”

En Aguascalientes

La carrera será el domingo 7 de septiembre en el marco de la 30ª Feria Universitaria.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes anunció la apertura de inscripciones para la XX Carrera Atlética Universitaria, que en esta ocasión se sumará a la 6ª Carrera Atlética “Todo México Salvando Vidas”, una iniciativa de la Cruz Roja Mexicana que se llevará a cabo de manera simultánea en diversas entidades con el fin de sumar pasos a favor de la asistencia médica, el equipamiento de ambulancias y los programas de ayuda comunitaria.

El evento se realizará en el marco de la 30ª Feria Universitaria el domingo 7 de septiembre a las 8:00 horas teniendo como punto de salida y meta las letras de la UAA, ubicadas en avenida Universidad #940.

Esta carrera está abierta a todos los corredores y corredoras que deseen participar y cuenta con diferentes categorías y distancias:

-3K (convivencia): Abierta al público en general. Niños y niñas de 0 a 14 años podrán participar siempre y cuando estén acompañados por un adulto.

-5K: Esta categoría está dirigida a estudiantes de bachillerato, preparatorias incorporadas, estudiantes de licenciatura y posgrado, personal docente y administrativo de la UAA así como a personas con discapacidad.

-10K (libre): Sólo podrán inscribirse a las carreras de 5K y 10K aquellos competidores que tengan 15 años o más el día del evento.

En cuanto a inscripciones y costos, los registros se podrán realizar a través de la página oficial: https://www.showticket.com.mx/CarreraCruzRoja2025; las carreras de 10K y 5K tienen un costo de $300.00 pesos, mientras que la caminata 3K, $250.00 pesos.

La entrega de kits de corredor se realizará el sábado 6 de septiembre de 09:00 a 18:00 horas en la Infoteca Universitaria “Dr. Alfonso Pérez Romo”, de Ciudad Universitaria.

La ruta de 10K partirá de las letras de la UAA y continuará por avenida Guadalupe González, los corredores darán vuelta a la izquierda en avenida Paseo del Molino, retornarán por avenida Eugenio Garza Sada y doblarán a la derecha en avenida Miguel de la Madrid Hurtado-Avenida Universidad, culminando en el punto de salida.

Se entregará un reconocimiento y medalla a los tres primeros lugares de cada categoría en las carreras de 5K y 10K, en ambas ramas. Los jueces serán designados por el Comité Organizador, avalados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Además, el evento contará con asistencia médica básica en caso de alguna emergencia, con ambulancia y personal especializado tanto en la ruta como en la meta.

La UAA reitera la invitación a familias y deportistas a sumarse a esta causa que combina deporte, salud y solidaridad en el marco de la Feria Universitaria.