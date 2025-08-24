En un Asalto Asesinan a dos Personas

Una Mujer Resultó Herida

Por Jorge Martínez

La mañana de este sábado, la violencia volvió a sacudir a Tlajomulco de Zúñiga. Vecinos del fraccionamiento Los Sauces fueron testigos de una dramática escena cuando una mujer adulta, en estado grave y visiblemente desorientada, pidió auxilio en las calles del lugar.

La víctima relató que minutos antes había sido atacada junto a dos familiares suyos, ambos de alrededor de 25 años de edad, quienes lamentablemente perdieron la vida en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al cruce de Vereda de los Pensamientos y Vereda de los Jazmines, donde confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer con impactos de bala en la cabeza.

De inmediato, los agentes procedieron a resguardar la zona y dar aviso al Ministerio Público.

De acuerdo con la versión de la sobreviviente, los tres viajaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados por dos sujetos armados, quienes les exigieron descender y entregar la unidad.

El intento de despojo terminó en tragedia, pues tras un forcejeo los agresores accionaron sus armas contra los jóvenes, dejándolos sin vida en el lugar.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició con la recolección de indicios y abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Mientras tanto, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro. Los hechos generaron consternación entre los vecinos del fraccionamiento, quienes expresaron su temor por la creciente ola de violencia en la zona.