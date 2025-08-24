“En San Pedro Tlaquepaque se Combaten la Desigualdad y la Violencia Atendiendo las Causas”

No Sólo con Policías y Patrullas: Laura Imelda Pérez

Por Rafael Hernández Guízar

En San Pedro Tlaquepaque la desigualdad y la violencia no solo se combaten con patrullas sino también atendiendo las causas que las generan, advirtió ayer la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura.

“Se trata de crear condiciones de bienestar que reduzcan la desigualdad y promuevan la justicia y abran mayores oportunidades”, dijo la alcaldesa durante la inauguración de la capacitación de la implementación de la estrategia Nacional de atención a las causas.

Indicó que en San Pedro Tlaquepaque la estrategia nacional implica un trabajo cercano con las familias y el territorio, para escuchar y atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía.

“Cuando comprendemos de cerca las problemáticas podemos generar cambios reales, ninguna transformación puede lograrse de manera aislada, es en conjunto con la comunidad y los tres niveles de gobierno que podemos avanzar”.

Laura Imelda Pérez indicó que la estrategia nacional, es la muestra de humanismo impulsado por el expresidente de la República Andrés Manuel López Obrador “y que le ha dado continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo, tras resaltar que la prioridad tanto para el municipio como para la federación será enfrentar las problemáticas estructurales como la desigualdad, la pobreza y la injusticia, lo que a su vez detona situaciones de violencia y la comisión de delitos.

Servidores públicos del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque recibieron esta capacitación, sumándose así a los “espacios generadores de paz”.