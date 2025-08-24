Con el Marinabús Celebramos que el Puerto de Acapulco Está Vivo, Fuerte y Lleno de Futuro: Presidenta Claudia Sheinbaum

Como parte de la supervisión de la ASIPONA de Acapulco anunció que el 10 por ciento será rehabilitado, mientras que el 90 por ciento no será intervenido.

Acapulco, Guerrero.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración, abanderamiento y toma de protesta de la tripulación del Marinabús de Acapulco, el cual, aseguró, da muestra de que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro gracias a la unión que hay entre el pueblo y el Gobierno de México.

“Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno, hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro. Sigamos avanzando juntas y juntos, sigamos construyendo el Acapulco, el Guerrero, y el México de justicia, de Prosperidad Compartida y de esperanza”, puntualizó desde el muelle del Jardín del Puerto en Acapulco, Guerrero.

Detalló que el Marinabús es un nuevo sistema de transporte marítimo que será operado por la Secretaría de Marina y permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable beneficiando a miles de personas en sus traslados diarios e impulsando el turismo y fortaleciendo la economía local.

“Este proyecto es más que un medio de movilidad, es un símbolo de la reconstrucción de la esperanza, y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco”, destacó.

La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas hizo entrega de la Bandera Nacional al comandante del Marinabús. Además, realizó la supervisión de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Acapulco, la cual, anunció, tendrá una rehabilitación del 10 por ciento, mientras que el 90 por ciento no será intervenido.

El Marinabús y la ASIPONA de Acapulco forman parte de las acciones del Programa Acapulco se Transforma Contigo, para la rehabilitación de la región tras el paso del huracán Otis y John, a través del cual se han realizado en 11 meses, acciones como:

Apoyos directos para la rehabilitación y reconstrucción de más de 250 mil viviendas

Reparación de escuelas, hospitales, clínicas y centros de salud dañados

Limpieza y deslave de canales pluviales

Construcción del cruce acueducto Papagayo II, que es la principal fuente de abastecimiento de agua de Acapulco

Desazolve y reforzamiento de bordos del río La Sabana, del arroyo Colacho y el arroyo San Agustín para evitar inundaciones

Sobreelevación de plantas de bombeo

Tres pozos radiales para mejorar la calidad del agua

Está en proceso la contratación de la rehabilitación de la Planta de Tratamiento Renacimiento y Colectores Marginales

Se iniciará la construcción del Centro Integral para el Reciclaje de Residuos Sólidos

Se trabaja en el acueducto Chapultepec que beneficiará a más de 60 mil habitantes de la zona poniente de Acapulco

Se construyen cuatro puentes vehiculares dañados

En todo el estado se rehabilitan 72 puentes de la red carretera federal y estatal y 58 tramos carreteros

Arrancó el establecimiento de 20 kilómetros de senderos Camina Libre, Camina Segura

Se da atención a la zona turística con nuevos camiones de recolección de limpieza de playas y calles. Además, se da mantenimiento de camellones.

Concluyó la construcción de un hospital del IMSS y del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE.

Se promociona la inversión pública y privada.

Se impulsa el programa de promoción turística de Acapulco que ha permitido la recuperación del turismo.

Se refuerza la seguridad pública para que Acapulco sea tranquilo y seguro para vivir.

Con el proyecto del Marinabús se interviene un espacio que llevaba 14 años inactivo, por lo que su implementación favorece a las áreas ecológicas y turísticas del puerto gracias a su recorrido que conecta Puerto Marqués y el Zócalo de Acapulco. El Buque Marinabús Acapulco l cuenta con 25 metros (m) de largo y 7 m de ancho, una capacidad para 80 pasajeros, operará con 11 tripulantes y una velocidad máxima de 12 nudos (22 km/hr), con un desplazamiento de 60 toneladas.

Posterior al evento, la presidenta de México en compañía de los integrantes del presídium, se trasladó a la taquilla, donde recibió el boleto 001 para el embarque y recorrido del muelle del Jardín del Puerto a la bahía de Santa Lucía.