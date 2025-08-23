Seguro Popular Aguascalientes Ofrece Mastografías y Ultrasonidos Gratis en Municipios del Estado

Gran Apoyo a la Economía Familiar y el Cuidado de la Salud

En San José de Gracia se brindará el servicio de mastografía; mientras que en Pabellón de Arteaga se realizarán ultrasonidos.

Las y los interesados deberán presentar su Tarjeta Soluciones y una identificación oficial para acceder a estos servicios.

Con el Seguro Popular Aguascalientes, la población tiene acceso a mastografías y ultrasonidos gratis, disponibles semanalmente en diversos municipios del estado.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud, destacó que una mastografía puede costar entre 750 y 2,000 pesos, en tanto que un ultrasonido entre 300 y 3,500 pesos, según el tipo de estudio; por ello, recibir estos servicios sin costo representa un gran apoyo para la economía familiar y para el cuidado de la salud.

El secretario explicó que se recomienda practicarse la mastografía cada dos años en mujeres de 40 a 69 años para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama y ofrecer una esperanza de vida más amplia a las mujeres.

Por su parte, el ultrasonido permite detectar enfermedades en la tiroides, abdomen, hígado, páncreas, vesícula biliar, intestinos, vejiga, riñones, útero y ovarios; también sirve para dar seguimiento al embarazo, identificar lesiones en músculos y articulaciones, así como detectar problemas vasculares, entre otros.

Invitó a la población a aprovechar estos servicios en las siguientes clínicas del Seguro Popular Aguascalientes:

Mastografías

• San José de Gracia: Del 25 al 30 de agosto, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El sábado, el horario será de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Ultrasonidos

• Pabellón de Arteaga: Del 25 al 29 de agosto, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Finalmente, dijo que las y los interesados deberán presentar su Tarjeta Soluciones y una identificación oficial para acceder a estos servicios. En caso de no estar afiliados, pueden darse de alta directamente en su clínica del Seguro Popular Aguascalientes, presentando original y copia de la identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio.

Para más información, comunicarse al 070.