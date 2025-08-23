Con Reconocimientos y Dotación de Equipo, Celebran a Bomberos del Estado en su día

Honran su Valentía, Compromiso y Entrega

El subcomandante Juan Alberto Córdova Martínez recibió el Mérito a la Perseverancia por 28 años de servicio.

Los bomberos estatales Juan Carlos Martínez Lisaran y Eduardo Ovalle Aguilar se hicieron acreedores al Mérito Social.

También se anunció un incentivo económico para las y los bomberos del estado.

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, hizo un reconocimiento a las y los miembros del H. Cuerpo de Bomberos del Estado de Aguascalientes por su trabajo en beneficio de la ciudadanía, y les hizo entrega de equipo personal para el desempeño de sus labores en el combate de incendios forestales.

También entregó el reconocimiento al Mérito a la Perseverancia por más de 30 años de servicio, al subcomandante Juan Alberto Córdova Martínez; y al Mérito Social a los bomberos estatales Juan Carlos Martínez Lisaran, con tres años de servicio, y a Eduardo Ovalle Aguilar, con cuatro años de servicio.

“Hoy, nos reunimos para reconocer y celebrar a quienes con valentía, compromiso y entrega dedican su vida a proteger a los demás; ser bombero significa vocación de servicio, amor por los demás y determinación para dar lo mejor de sí”, sostuvo Martínez Romo, quien de igual forma destacó el importante papel de las familias de los bomberos, al ser un apoyo incondicional en su preparación y diaria labor, para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Durante la ceremonia conmemorativa, Martínez Romo anunció un incentivo económico para todos los integrantes del H. Cuerpo de Bomberos por la celebración de su día; así como la entrega de trajes especiales y herramientas varias para el combate de incendios forestales.

Cecyl García Reynoso, titular de Bomberos del Estado, dijo que con este evento no sólo se conmemora y reconoce la gran labor de los combatientes del fuego, sino que también se honra la valentía y entrega de quienes todos los días arriesgan su vida por toda la población.

“Es un orgullo pertenecer a este gran equipo de bomberos y bomberas, creado hace 28 años; sepan que cuentan con la gobernadora Tere Jiménez; continuaremos trabajando para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra área”, destacó.

A nombre de los homenajeados, el subcomandante Juan Alberto Córdova Martínez agradeció el apoyo que se les brinda para realizar su trabajo diario; “hoy, me retiro después de más de 30 años de servicio, les pido a todos mis compañeros que sigan poniendo en alto el nombre de los bomberos estatales; hemos dejado huella en la sociedad y espero que se siga hablando bien de ese equipo”, indicó.

En el evento, también estuvieron el diputado federal Alfonso Rubalcava Jiménez; Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i; Arturo Martínez Morales, director general de Seguridad Pública y Vialidad del Estado; Jonás Chávez Marín, director general de Reinserción Social; Cecilia Pacheco Rangel, rectora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad; Karina Vianey Campos Gómez, directora general administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública; Rogelio Romero Muñoz, director del Centro de Prevención, y Norma Araceli Cardona López, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública.