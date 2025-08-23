Sheinbaum da Banderazo de Salida a la Construcción de Senderos Para Mujeres Libres y Seguras: Senderos de Paz

En Acapulco

La inversión de Senderos para las Mujeres Libres y Seguras: Senderos de Paz, tuvo una inversión de 111 mdp en Acapulco.

Estos espacios incluyen luminarias, rehabilitación de banquetas, accesibilidad universal para personas con discapacidad, áreas verdes y murales para el embellecimiento de la ciudad.

Acapulco, Guerrero.- Como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida para la construcción de Senderos para las Mujeres Libres y Seguras: Senderos de Paz, que consiste en acciones de iluminación y mejora de infraestructura de calles, camellones y avenidas para garantizar el derecho a las personas a una vida libre de violencia.

“Se rehabilita, se embellece, se enchula Acapulco y eso le da muchísima vida, muchísima sensación de seguridad, porque a veces una calle es segura, pero como está oscuro prefiere uno no salir, entonces cuando está iluminada, cuando está bonita, se sale, se camina y se recupera, se llama el espacio público”, explicó.

Detalló que este programa contempla la rehabilitación de calles, iluminación y pinta de murales para el embellecimiento de estos espacios. “Cuando una mujer, una niña se siente segura en la calle, cualquiera se siente seguro en la calle”, agregó.

Explicó que Acapulco se Transforma Contigo se trata de una estrategia integral para rehabilitar la ciudad tras el paso de los huracanes Otis y John, que incluye la rehabilitación de plantas de conducción, levantamiento de plantas de bombeo y resolver los problemas de distribución para que todas y todos tengan acceso al agua potable. Agregó que se realizan acciones de limpieza de drenaje y rehabilitación de plantas de tratamiento, además de la implementación de un nuevo sistema de recolección de basura con apoyo del municipio y la ciudadanía.

El programa de Senderos para las Mujeres Libres y Seguras tuvo una inversión de 111 millones de pesos (mdp) y consiste en la rehabilitación de 10 tramos de 500 metros en la Costera Miguel Alemán, desde Parque Papagayo hasta la Base Naval, que recorre la zona oriente: Costera de las Palmas, Puerto Marqués, Costa Azul, AB Ignacio Chávez y Avenida Universidad; y la zona poniente: Tadeo Arredondo, Hornitos, AB Michoacán, Costera Antigua, Pie de la Cuesta/Aeropista y Pie de la Cuesta/Coyuca.

El director general del Fondo Nacional de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, recordó que este programa nació por iniciativa de la presidenta desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Detalló que incluye luminarias, rehabilitación de banquetas, accesibilidad universal para personas con discapacidad, áreas verdes y estimó que los trabajos concluirán en diciembre de este año.

El director general de Fonatur Infraestructura, Alan Aizpuru Akel, anunció un nuevo modelo de recolección de basura como parte del Sistema Integral de Manejo de Residuos de Acapulco, que implica la corresponsabilidad de empresarios, gobierno y ciudadanía para eliminar los puntos negros de basura en la ciudad establecer rutas y horarios que permitan una recolección eficiente.