En Septiembre Inician Farmacias del Bienestar: Presidenta

Inaugura 1era Etapa del Hospital de Alta Especialidad de Acapulco

Las Farmacias para el Bienestar se instalarán en las Tiendas Bienestar y en los Centros de Salud para que personas adultas mayores y con discapacidad adquieran sus medicamentos gratuitos.

Previo a la inauguración, visitó el Hospital General de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero.

Acapulco, Guerrero.- En septiembre inician las Farmacias para el Bienestar, así lo anunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos (mdp) y el cual destacó está dedicado a todo el pueblo de Guerrero

“El próximo mes inicia el programa de Farmacias del Bienestar, para que los medicamentos de ese programa se puedan ir directo a la Farmacias del Bienestar a recoger sus medicamentos”, anunció.

Agregó que las Farmacias para el Bienestar se ubicarán junto a las Tiendas Bienestar y los Centros de Salud, con el objetivo de que las personas adultas mayores y con discapacidad recojan directamente sus medicamentos de manera gratuita. Recordó que el HRAE del ISSSTE fue iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y además es posible gracias a que el pueblo de México decidió continuar con la Cuarta Transformación.

“Inaugurar un hospital de este tamaño, de estas características, de esta calidad para el pueblo de Guerrero, pues solo hace que tengamos el corazón feliz junto con ustedes. Es una maravilla, la verdad”, destacó.

Destacó que, del 1 octubre 2024 a diciembre 2025, se inaugurarán 31 hospitales y 12 centros de salud, además de que se están instalando equipos para garantizar el acceso a la salud como un derecho. Puntualizó que, como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, se están invirtiendo en el puerto 7 mil mdp para obras de agua potable, drenaje, implementación de una planta de separación de basura, limpieza e iluminación.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que la primera etapa del HRAE del ISSSTE comprende un área de consulta externa, farmacia, área de gobierno y de enseñanza, lo cual comienza operaciones este lunes. Está equipado con 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias, acelerador lineal, equipo de resonancia magnética de alta gama, 8 quirófanos, quirófano para neurocirugía, sala de hemodinamia y 50 sillones de hemodiálisis.

Además de que la siguiente semana entran en operaciones las áreas de urgencias, laboratorios, imagenología y hospitalización. Esta infraestructura hospitalaria beneficiará a 630 mil habitantes de Acapulco, de la Costa Chica, Costa Grande, La Montaña, Tierra Caliente, Región Centro y Región Norte, así como del estado de Oaxaca.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que este hospital es un hecho histórico ya que simboliza la recuperación del sector público de su sitio en la atención de la salud.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló que se trata de uno de los hospitales más modernos del país que dará a las y los guerrerenses servicios de primer nivel y de más de 30 especialidades.

Previo a la inauguración, la jefa del Ejecutivo Federal visitó el Hospital General de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero, el cual entró en funcionamiento en abril de este año con el sistema IMSS Bienestar y el cual inició su construcción durante el periodo del expresidente López Obrador con recursos de la venta del avión presidencial.