Pueblos Indígenas Exigen ser Tomados en Cuenta

Ago 22, 2025 | Local

Antes de Generar Reformas en el Congreso

Por Rafael Hernández Guízar

Imagen relativa a la nota.

Representantes de diversas etnias con arraigo en el estado se hicieron presentes en el Congreso a invitación de la diputada morenista Candelaria Ochoa Ávalos, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas/Foto: Francisco Tapia

Representantes de diversas etnias en el estado exigieron ayer en el Congreso de Jalisco consultas antes de la aprobación de reformas que afecten a sus pueblos.

Ayer representantes de diversas etnias con arraigo en el estado se hicieron presentes a invitación de la diputada morenista Candelaria Ochoa Ávalos, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La diputada de Morena indicó que dicha reunión fue para difundir y promover la inclusión, igualdad y respeto hacia las comunidades de los pueblos originarios, así como reconocer su contribución a la sociedad pluriétnica y multicultural de Jalisco: “Y señalar las luchas de sus derechos humanos y de sus territorios amenazados por la deforestación constante y el cambio climático”.

Candelaria Ochoa destacó que uno de los grandes retos en los que se trabaja en el Congreso del Estado, es la armonización legislativa a la ley federal y también la elaboración de un acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Guadalajara la rehabilitación del corredor cultural sobre el Paseo Alcalde.

“Hoy rendimos homenaje a la resistencia histórica de nuestros pueblos indígenas que han sabido preservar sus lenguas, sus ceremonias, sus conocimientos ancestrales y su cosmovisión, pese a siglos de discriminación y marginación”.

Finalmente, la diputada Candelaria Ochoa se comprometió a trabajar de lleno para que se garantice el respeto a los pueblos originarios de la entidad, moción que fue secundada por la vise coordinadora de los diputados morenistas, Marta Arizmendi Fombona.

testlotobet