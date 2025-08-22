Pueblos Indígenas Exigen ser Tomados en Cuenta

Antes de Generar Reformas en el Congreso

Por Rafael Hernández Guízar

Representantes de diversas etnias en el estado exigieron ayer en el Congreso de Jalisco consultas antes de la aprobación de reformas que afecten a sus pueblos.

Ayer representantes de diversas etnias con arraigo en el estado se hicieron presentes a invitación de la diputada morenista Candelaria Ochoa Ávalos, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La diputada de Morena indicó que dicha reunión fue para difundir y promover la inclusión, igualdad y respeto hacia las comunidades de los pueblos originarios, así como reconocer su contribución a la sociedad pluriétnica y multicultural de Jalisco: “Y señalar las luchas de sus derechos humanos y de sus territorios amenazados por la deforestación constante y el cambio climático”.

Candelaria Ochoa destacó que uno de los grandes retos en los que se trabaja en el Congreso del Estado, es la armonización legislativa a la ley federal y también la elaboración de un acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Guadalajara la rehabilitación del corredor cultural sobre el Paseo Alcalde.

“Hoy rendimos homenaje a la resistencia histórica de nuestros pueblos indígenas que han sabido preservar sus lenguas, sus ceremonias, sus conocimientos ancestrales y su cosmovisión, pese a siglos de discriminación y marginación”.

Finalmente, la diputada Candelaria Ochoa se comprometió a trabajar de lleno para que se garantice el respeto a los pueblos originarios de la entidad, moción que fue secundada por la vise coordinadora de los diputados morenistas, Marta Arizmendi Fombona.