MC Incrementa Impuestos a los que Menos Tienen

Favorecen a los más Ricos, Advierten Regidores de Morena en GDL

Regidores de MC, PRI, PAN y Hagamos Avalan Nueva Ley de Ingresos 2026, por 13 mil 16 Millones 671 mil Pesos; Morena Votó en Contra

Por Rafael Hernández Guízar

José María “Chema” Martínez, regidor morenista en el Ayuntamiento de Guadalajara arremetió contra la alcaldesa Verónica Delgadillo y su partido Movimiento Ciudadano (MC), tras acusarlos de subir los impuestos a los que menos tienen y favorecer a la clase empresarial.

Y es que ayer fue aprobado en el Ayuntamiento de Guadalajara la nueva Ley de Ingresos del año 2026, por 13 mil 16 millones 671 mil pesos, en la que habrá alzas en las multas de hasta 800 por ciento, así como incrementos en el impuesto predial y algunas otras cargas a los ciudadanos.

En este sentido, Chema Martínez destacó que el documento, de alrededor de 500 páginas, es meramente recaudatorio, clasista y contrario a la realidad económica que viven la mayoría de las familias tapatías.

Pero fue más allá y advirtió que el gobierno de Movimiento Ciudadano, así como los “traidores” de los regidores de las fracciones del PAN, PRI y Hagamos, decidieron aumentar impuestos como el predial sin tomar en cuenta la realidad de los ingresos de las familias tapatías, incluso advirtió categóricamente en Guadalajara, por ejemplo, una mujer en promedio gana nueve mil pesos mensuales, y un hombre alrededor de 11 mil, mientras que las rentas en colonias como la Americana, superan los 25 mil pesos mensuales, en tanto que en zonas populares ubicadas al Oriente de la ciudad como Miravalle o San Juan de Dios, las rentas se encuentran hasta en 15 mil.

“Con ingresos de nueve u 11 mil pesos al mes las familias apenas sobreviven entre renta, agua, gas, internet, cuotas escolares, y ahora Movimiento Ciudadano pretende subirles todavía más el predial y los cobros, eso es darle la espalda al pueblo”, enfatizó.

Y agregó: “A las familias no les alcanza para vivir y aun así el gobierno de Movimiento Ciudadano, insiste en encajarles la uña con aumentos en el predial y nuevos cobros, esa es la verdadera sinvergüenzada, castigar a la gente y perdonar a los grandes desarrolladores”.

En tanto, el coordinador de los regidores de Morena en el ayuntamiento tapatío, Juan Alberto Salinas Macías, destacó que, al momento de elaborar la ley de ingresos, la administración pública se basó en proyecciones de una empresa privada sin utilizar información pública ni considerar fenómenos sociales relevantes como la gentrificación.

“Esto que se está proyectando aquí el incremento de lo que valen las propiedades en Guadalajara para el 2026 parte de lo que las inmobiliarias dicen que va a subir el próximo año (…) lo que se está incrementando en este problema metodológico, es que no se observan fenómenos de máxima relevancia para todas las ciudades en el mundo como la gentrificación”.

En ese sentido, Juan Alberto Macías hizo énfasis en el apoyo que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se da a los desarrolladores inmobiliarios, esto luego de indicar que los inmuebles con más de 30 años en Guadalajara han duplicado su valor en el último sexenio, algo que según denunció, confirma un patrón de expulsión de habitantes por una revalorización inmobiliaria impulsada desde el propio gobierno de MC.

La ley de ingresos de Guadalajara fue votada por mayoría con el apoyo de las fracciones de los partidos Movimiento Ciudadano, PRI, Hagamos y el PAN, sólo Morena votó en contra.

El gobierno de MC y los regidores “traidores” de PAN, PRI y Hagamos, decidieron aumentar impuestos como el predial sin tomar en cuenta la realidad de los ingresos de las familias tapatías

“Esto que se está proyectando aquí el incremento de lo que valen las propiedades en Guadalajara para el 2026 parte de lo que las inmobiliarias dicen que va a subir el próximo año”

“A las familias no les alcanza para vivir y aun así el gobierno de Movimiento Ciudadano, insiste en encajarles la uña con aumentos en el predial y nuevos cobros, esa es la verdadera sinvergüenzada, castigar a la gente y perdonar a los grandes desarrolladores”