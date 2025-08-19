Pedirán al Gobernador Centro Colmena en Tonalá

Ayuntamiento Aportaría Hasta 150 mdp

Morena Propone Construcción en la colonia Jalisco o en Santa Paula

Por Rafael Hernández Guízar

Desde el Congreso del Estado se solicitará al gobernador Pablo Lemus Navarro la construcción de un Centro Colmena en el municipio de Tonalá.

Marta Arizmendi Fombona, la diputada morenista y vice coordinadora de los legisladores de dicho partido, anuncio ayer que presentará una iniciativa para solicitar al gobernador Pablo Lemus la construcción de dicho centro en coordinación con el ayuntamiento tonalteca a cargo de Sergio Chávez Dávalos.

“Los jóvenes de nuestro movimiento son el centro fundamental en nuestra agenda y tenemos que voltear a ver sus requerimientos. En Tonalá necesitamos más apoyo, por supuesto, para generar espacios recreativos donde puedan realizar actividades en familia o en comunidad”, dijo Arizmendi Fombona.

Agregó que tras reunirse con el alcalde de Tonalá, la administración tonalteca estaría dispuesta a invertir entre 130 y 150 millones de pesos para la construcción de dicho centro, lo demás tendría que correr a cargo del gobierno estatal.

Agregó que podría ser o bien en la colonia Jalisco o en Santa Paula donde se construya el centro colmena. Dijo que tres de cada 10 habitantes de la población de Tonalá son jóvenes que carecen de oportunidades y que enfrentan en algunos casos abandono social y adicciones, insistiendo así en la necesidad de que se construya dicho centro a la brevedad.

“Es una política pública sin duda alguna que reconoce que los jóvenes no son solamente el futuro, son el presente para transformar mi querido Tonalá y por supuesto al bello estado de Jalisco”, finalizó la diputada.