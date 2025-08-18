DIF Estatal Invita a Adultos Mayores a Inscribirse en más de 65 Talleres Gratuitos del Centro Gerontológico

Espacio de Capacitación y Convivencia

En este lugar se atiende a mil 358 adultos mayores de 60 años.

Ofrecen condicionamiento físico, ajedrez, baile de salón, danzón, guitarra, acordeón, coro, creación literaria, carpintería, dibujo y más.

Más información en el teléfono 449 910 25 85, extensiones 1121 y 1123.

El Sistema DIF Estatal de Aguascalientes cuenta con un Centro Gerontológico en el que se atiende a mil 358 adultos mayores de 60 años, con el objetivo de ofrecerles un espacio de capacitación y convivencia, informó Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria de esta institución.

Destacó que en este espacio se ofrecen 65 talleres gratuitos de tipo artístico, deportivo y formativo, como acondicionamiento físico, ajedrez, baile de salón, danza folklórica, danzón, guitarra, acordeón, coro, automaquillaje, creación literaria, bisutería, corte y confección, carpintería, dibujo y pintura, entre otros.

La primera voluntaria del Sistema DIF Estatal destacó que para la gobernadora Tere Jiménez es una prioridad ofrecer alternativas de desarrollo y recreación para las personas adultas mayores.

Mencionó que las inscripciones están abiertas durante todo el año y que es necesario presentar la siguiente documentación: copia de la CURP, INE, certificado médico, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil.

Asimismo, exhortó a las personas mayores a sumarse a estas actividades en el Centro Gerontológico, así como a los Clubes de Adultos Mayores que existen en todo el estado.

Finalmente, Aurora Jiménez Esquivel dijo que las personas interesadas deben acudir a las oficinas del Centro Gerontológico, ubicadas en avenida de la Convención Sur, esquina con avenida Mahatma Gandhi s/n, colonia Agricultura, o comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensiones 1121 y 1123.