Buscan que más Empresas de Aguascalientes Exporten sus Productos a Estados Unidos

En el “Dallas Market 2026”

13 marcas locales exploran la posibilidad de integrarse como proveedores al “Dallas Market 2026”.

Este espacio es uno de los centros mayoristas más importantes del vecino país del norte.

Los productos que se producen en Aguascalientes tienen el potencial y la calidad para sobresalir alrededor del mundo: Esaú Garza de Vega.

Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes exploran la posibilidad de comercializar sus productos en Estados Unidos.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, se reunió con integrantes de Nearshoring América, para ver la posibilidad de que 13 marcas locales de los sectores de artesanías, decoración, textil y estilo de vida puedan integrarse como proveedores al “Dallas Market 2026”, en el estado de Texas, uno de los centros mayoristas para la comercialización más importantes de aquel país.

Agregó que esto es un avance importante en la estrategia de internacionalización para empresas aguascalentenses y puntualizó que los productos que se producen en Aguascalientes tienen el potencial y la calidad requerida para sobresalir en los distintos mercados alrededor del mundo.

Michael Mendoza, representante de Dallas Market Center, explicó que dicho espacio se considera como la puerta de entrada estratégica al país norteamericano, al facilitar la conexión directa con distribuidores y compradores mayoristas, además de ser el centro esencial para la creación de redes de negocio.

Las marcas que participaron en la reunión fueron: Talabartería Puya, Artesanías Denisse Delgado, RA Rocío Aguayo, Qüenca, Arte Cerámico NAYUK, MG Pieles, Tepalcates, Aguas Chanucos, Museo del juguete, Amigo canino, Copo de Luna, Iván Puga y Azul Añil.