Urgen Impulsar a Tonalá

Regidor de Morena: Para que los Recursos se Queden en el Municipio

“El Presupuesto en Tonalá es Bajísimo, Este 2025 Tenemos un Presupuesto de dos mil 352 Millones de Pesos, Contra Otros Municipios que Tienen Cinco Veces más”

Por Rafael Hernández Guízar

Urge impulsar a Tonalá para que los recursos se queden en el municipio y no en otras ciudades, señaló el regidor morenista Santos Hernández Cabrera.

En entrevista con Página 24, el edil destacó que una gran parte de los habitantes de Tonalá trabajan en otros municipios, lo que ocasiona que generan riqueza en otros lugares y no en Tonalá, lo que complica la posibilidad de subir el Producto Interno Bruto, así como la certeza para empresarios y desarrolladores.

“El presupuesto en Tonalá es bajísimo, este 2025 tenemos un presupuesto de dos mil 352 millones de pesos, contra otros municipios que tienen cinco veces más. Por eso tenemos que subir el Producto Interno Bruto de Tonalá, que se genere riqueza para poder tener impuestos que ayuden a que haya un mejor presupuesto en beneficio del municipio, para aprovechar los recursos”.

Y siguió: “Mucha gente se va a otros municipios a trabajar, y los recursos se quedan en otros municipios y no en Tonalá, yo no creo que sea Tonalá como dicen el patio trasero, o el patito feo de la ciudad, eso lo hemos provocado los mismos políticos de Tonalá, yo creo que algo se dejó de hacer en algún momento, sí hemos avanzado, aunque con paso lento”.

Destacó que a lo largo de varias administraciones Tonalá no recibió la atención oportuna para generar condiciones adecuadas para los ciudadanos; sin embargo, resaltó que en la presente administración se han enfocado en dotar de servicios públicos de calidad en las colonias para que la ciudad tenga una calidad de vida más alta, lo cual representaría también que más personas quieran vivir en este sitio.

Destacó también que desde el cabildo se analizan varias estrategias que permitirían impulsar a Tonalá como un polo de desarrollo económico.

“Cada gobierno es responsable de generar las condiciones adecuadas para que los empresarios y desarrolladores tengan certeza y lleguen a invertir; Tonalá tiene que ser un municipio competitivo y tener las condiciones para que sea atractivo para las empresas”, finalizó.