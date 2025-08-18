Paseo Familiar Terminó en Tragedia en Arandas

Hallan a Madre sin Vida; el Niño Sigue Desaparecido

El Padre Logró Salir por sus Propios Medios y Pedir Ayuda

Por Jorge Martínez

Un paseo familiar terminó en tragedia en el municipio de Arandas, Jalisco, luego de que un hombre, su pareja y su hijo de 9 años intentaran cruzar un vado a bordo de un vehículo tipo razer, siendo arrastrados por la corriente. Hasta el momento, las autoridades han localizado el cuerpo de la mujer, mientras que continúa la búsqueda del menor desaparecido.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado, cuando la familia, originaria de Estados Unidos y de visita en la región, intentó atravesar el cauce a la altura del vado de El Chilarejo, en dirección al rancho El Caracol. De acuerdo con los reportes, la fuerza del agua provocó que el vehículo volcara y fuera arrastrado varios metros.

El jefe de familia logró salir por sus propios medios y pedir ayuda a sus allegados, mientras que su pareja y el hijo de ambos fueron arrastrados por la corriente. Desde ese momento se desplegó un operativo de búsqueda por parte de brigadistas de Cruz Ámbar y cuerpos de emergencia locales.

Fue hasta la mañana de este domingo, cerca de las 10:40 horas, cuando se confirmó el hallazgo de la mujer, de 45 años, cuyo cuerpo quedó atorado entre ramas y un árbol, aproximadamente a tres kilómetros de distancia del punto donde ocurrió el accidente.

“Iban tres personas en un razer: un masculino, una femenina de 45 años y un niño de 9. El masculino alcanzó a salir por sus propios medios, dio aviso a sus familiares y en este momento acabamos de localizar el cuerpo de la señora; nos falta localizar el del niño”, informó un mando de los cuerpos de rescate.

La búsqueda del menor continúa con el apoyo de elementos de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos, así como de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, quienes mantienen un despliegue en la zona ribereña con el objetivo de dar con su paradero.