Lanzan Ultimátum al Gobierno de Lemus

Desalojados le Exigen Casa o Vivirán en Calles del Centro

“Vamos a Cerrar Desde Avenida Juárez; Estamos Esperando Tranquilos la Solución” de Parte del Gobierno

Por Rafael Hernández Guízar

Fijaron un ultimátum las familias desalojadas de un predio particular en San Sebastián El Grande, o el gobierno del estado les da una respuesta y los ayuda a regresar a su “hogar” o se instalarán a vivir en los alrededores del Palacio de Gobierno.

Este plantón, que fue organizado por el Partido del Trabajo (PT), es coordinado por José Luis Sánchez, diputado federal por Jalisco, quien al inicio de la protesta aceptó ni siquiera estar bien enterado del asunto; sin embargo, indicó que es responsabilidad del gobierno darles vivienda a las personas.

“Nosotros estamos aquí de plantón y no nos vamos a retirar, nos están dando largas y quedaron en que nos iban a tener una respuesta el día 26, nosotros vamos a permanecer aquí hasta el 26, hasta que nos den una solución, y si no nos solucionan se va a venir toda la gente, somos alrededor de 350 familias desalojadas, está un grupo allá y un grupo aquí, nos vamos a venir todos y de ser posible nos vamos a poner aquí en Palacio de Gobierno, y vamos a cerrar desde avenida Juárez, estamos esperando tranquilos la solución”, dijo Blanca Rodríguez, una de las ciudadanas desalojadas.

Y siguió: “Si después de ese día no nos tienen algo favorable nos vamos a venir todos a quedarnos aquí, nos vamos a instalar ya con casas de tarima y todo, pues ni modo”.

Los inconformes, tras la resolución de un juzgado federal que le otorgó al dueño el fallo para que pudiesen ser sacados con el uso de la fuerza pública, aseveraron que no han acudido con el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para solicitar apoyo, pues aseguran, fue el mismo diputado federal José Luis Sánchez quien les dijo que tenían que instalarse en Palacio de Gobierno.

“Mire, nosotros desorientados sin saber qué hacer, pedimos el apoyo al diputado José Luis Sánchez González, porque en realidad estábamos desprotegidos del apoyo de una autoridad, estábamos solos, estaban abusando, le pedimos apoyo al diputado y él acudió y a partir de ahí, se ha sentido por una parte del cobijo de él, porque nos ha organizado y nos ha orientado, es por eso que estamos aquí de plantón, él es quien nos está apoyando, estamos a la espera de lo que él nos diga”.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga tiene un programa para dotar de vivienda a las personas que se encuentran en situaciones de calle o de precariedad, se trata de una estrategia con la cual se les da a las personas la oportunidad de ocupar una de las casas que han sido vandalizadas, programa en el cual el ayuntamiento sirve de aval para los ciudadanos y mediante el cual, celebran un contrato de arrendamiento con los dueños para que se encuentren con certeza jurídica respecto de la ocupación de la vivienda.