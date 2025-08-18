Inicia Instalación de Comités Seccionales de Morena en GDL

Consideran a las Bases del Partido Para 2027

Por Rafael Hernández Guízar

Inició la instalación de los Comités Seccionales de Morena en el municipio de Guadalajara.

Los regidores que integran la fracción edilicia del partido Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara: José María Chema Martínez, Juan Alberto Salinas Macías, Teresa Naranjo y Mariana Fernández, participaron en la toma de protesta de colonias ubicadas al Oriente y al Norte de la ciudad capital, en lugares como El Mirador, Los Colorines, San José Río Verde y Mezquitán Country.

“Quienes hoy asumimos este rol de mentores tenemos una gran responsabilidad, caminar las calles, construir vínculos y sostener viva la llama de este movimiento; el número de comités instalados hoy no es el techo, es apenas el piso y desde aquí vamos rumbo al 2027”, indicó Juan Alberto Salinas, coordinador de los regidores morenistas.

También dijo que la instalación de los comités servirá para que Morena sea una opción más viable en las próximas elecciones del 2027, tomando en consideración a las bases del partido, lo que ha sido uno de los más fuertes reclamos dentro de dicho instituto político por los mismos militantes.

“Nos estamos organizando desde la base para defender a este gran proyecto que hoy encabeza nuestra presidenta nacional, Claudia Sheinbaum, esta organización territorial es la forma de mantener viva la transformación, cerca de la gente y con los pies en la tierra”, destacó Salinas Macías.

Por su parte, el regidor José María Chema Martínez fue claro al precisar que los Comités Seccionales son el corazón mismo del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Estos comités van a ser la cara, la representación de la Cuarta Transformación, en cada colonia serán sus promotores, sus defensores, queremos llegar a todos los rincones de Guadalajara, tocar todas las puertas y todos los corazones para que la transformación llegue a cada tapatío”, agregó.

La instalación de dichos Comités Seccionales forma parte de lo anunciado hace unos días por Erika Pérez, la presidenta de Morena en Jalisco, quien resaltó que se instalarán dichos comités en los 125 municipios de la entidad, y que los mismos serán apoyados por distintos diputados y regidores pertenecientes al partido.