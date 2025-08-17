Priístas Quieren ir Solos en las Elecciones del 2027

“No más Coaliciones que nos Quiten Candidaturas”

Desde la Dirigencia Nacional Habrá Respaldo Total Para que los Priístas de Cada Estado se Organicen y Tomen sus Propias Decisiones, Aseguró Armando Meade Ocaranza

Por Rafael Hernández Guízar

El PRI podría ir solo en las boletas para las próximas elecciones, indicó Jorge Armando Meade Ocaranza, el secretario de organización nacional.

Destacó que en varios de los estados ya se ha planteado la posibilidad de evitar las coaliciones para competir como partido únicamente en las próximas elecciones del año 2027, situación que podría aplicarse también en Jalisco.

“No más coaliciones que nos quiten candidaturas, no más coaliciones en donde se nos quiten espacios donde tenemos hombres y mujeres competitivos, primero el partido y nuestra militancia, y para ello estamos trabajando (…) las coaliciones son estrategias para ganar y ganarle a Morena, que es el adversario de todo México, eso hicimos en Veracruz y por eso ganamos más votos y más municipios sin ceder nada”, dijo Meade Ocaranza.

Indicó que desde la dirigencia nacional habrá un respaldo total para que los priístas de cada estado se organicen y tomen sus propias decisiones, es decir, que pongan a los candidatos que consideren como aptos con lo que terminaría un tradicional proceso de imposición desde la dirigencia nacional, como sucede comúnmente en prácticamente todos los partidos políticos del país.

“El voto ciudadano no es patrimonio de nadie y cada proceso electoral es diferente; Morena perdió casi 900 mil votos, a Morena claro que se le puede vencer porque cada vez más los ciudadanos entienden que Morena no es lo que prometió, lo de no mentir y no robarse fue solo una narrativa porque es hoy la peor corrupción que conozcan los mexicanos, nunca antes se puede pensar en algo peor”.

Aprovechó el espacio para ir directamente en contra de Morena a escala nacional, y los tildó de ser un narco gobierno, esto luego de que varios de los alcaldes y gobernadores fueron señalados de estar directamente ligados con el crimen organizado, incluso tras estar siendo investigados por el gobierno de los Estados Unidos y a ver se les retirado las visas: “Hoy a Morena se le está conociendo como un gobierno de narcos”.

“Por qué que se van a pasear a Europa los de Morena y no a Estados Unidos, porque tienen miedo de que los detengan y les quiten las visas”, finalizó.

