Mujer Derrapa en Motocicleta y Muere

En la Carretera Guadalajara–Tepic

Por Jorge Martínez

Durante las primeras horas de este sábado, se registró un fatal accidente en la carretera Guadalajara–Tepic, a la altura de la colonia La Primavera, en dirección hacia la capital jalisciense. Una mujer de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida tras derrapar con la motocicleta que conducía, una Italika de bajo cilindraje.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba sola cuando, por razones que aún no han sido establecidas, perdió el control de la unidad y cayó sobre la cinta asfáltica. El impacto resultó mortal y la mujer falleció en el lugar de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido en uno de los carriles, siendo posteriormente cubierto con una cobija por las autoridades, mientras se esperaba la llegada de peritos forenses. Hasta el momento, no ha sido identificada.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para resguardar la zona y evitar riesgos adicionales a los automovilistas que transitaban por el área. También se realizaron labores de abanderamiento para prevenir nuevos percances, mientras que agentes investigadores de la Fiscalía del Estado iniciaron las primeras diligencias para esclarecer la causa del accidente.

El siniestro provocó una importante carga vehicular en la autopista, la cual se extendió desde el punto conocido como Puente de Las Tortugas, pasando por San Antonio Chico y la zona de La Primavera, hasta comenzar a normalizarse en los alrededores de La Venta del Astillero.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue metropolitana para la práctica de la necropsia de ley. Por su parte, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el accidente estuvo relacionado con exceso de velocidad, condiciones de la carretera o alguna falla mecánica en la motocicleta.