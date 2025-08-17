Legisladores Plantean Incremento de 4% de su Presupuesto

Quieren mil 67 Millones de Pesos Para 2026

Por Rafael Hernández Guízar

En el Congreso del Estado de Jalisco se aprobó el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el año entrante para el Poder Legislativo, con un incremento del 4 por ciento.

A través de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa se aprobó el anteproyecto de Presupuesto del Poder Legislativo de Jalisco con un monto de mil 67 millones de pesos, un incremento de apenas el 4 por ciento con respecto al 2025, lo que a decir de los diputados de dicha Comisión, permitiría fortalecer la plantilla laboral conforme a las disposiciones de la ley de disciplina financiera.

Asimismo, se autorizó una modificación al Presupuesto de Egresos del presente año, con el cual se autorizó realizar transferencias entre partidas presupuestales.

Lo anterior, de acuerdo con los diputados, permitiría la contratación de más personal para garantizar condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento en los dos edificios que forman parte de las instalaciones del Congreso de Jalisco.

Se indicó que esto sería en beneficio de los trabajadores y visitantes del Poder Legislativo; dicha comisión aprobó también la asignación de recursos para cubrir servicios financieros y obligaciones con el IMSS y el IPEJAL, aportaciones que de no ser cubiertas afectarían de forma directa a los trabajadores en la seguridad social.