Laura Haro Presume Cercanía

Por Rafael Hernández Guízar

Laura Haro Ramírez, la presidenta estatal del PRI Jalisco, aseguró que son el único partido con presencia real en el estado.

Dijo que ninguno de los otros partidos se ha dedicado a recorrer los 125 municipios de forma satisfactoria como lo han hecho ella y sus agremiados, acusando directamente a Morena de copiarle en todo al PRI: “No existe hoy una dirigencia en Jalisco que conozca más al estado que los priístas, nosotros conocemos a Jalisco como la palma de nuestra mano, hemos ido a los 125 municipios, hemos ido a donde ni siquiera los gobiernos quieren llegar, porque desafortunadamente igual que todo el país, Jalisco se encuentra sumido en una crisis de inseguridad, hoy Jalisco ocupa el número uno en personas desaparecidas, lugar bastante deshonroso”.

Indicó que la forma como se han ido estructurando en Morena deja en claro que quieren ser como el PRI, incluso al tomar el modelo de los comités seccionales: “Hoy vemos como los demás partidos siguen nuestros pasos, por qué no se admiran, al día de hoy hemos renovado nuestras estructuras ya en 105 municipios de los 125, estamos yendo a recorrer todos los días, de lunes a domingo, del estado porque a nosotros sí nos interesa el estado, desde las comunidades más lejanas y hoy con una muy amplia presencia en la zona metropolitana”.

Por ello es que lanzó un llamado, no solo a la dirigencia estatal de Morena, sino incluso a la misma Luisa María Alcalde, presidenta Nacional de ese partido, quien según Laura Haro, puso de pretexto trabajar por el partido en Jalisco para supervisar presuntamente y de manera directa los negocios de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente de la República Andrés Manuel López Obrador, negocios en los que dijo están fuertemente ligados con el gobierno estatal del partido Movimiento Ciudadano: “Me presentaron una denuncia por hablar con la verdad y señalar las corruptelas, por señalar el fracaso de Morena y con esto vemos cada vez más aquí lo que significa la persecución, por eso entendemos que reconocemos la valentía de nuestro dirigente nacional que puso pecho a este intento de callar las voces (…) la dirigente de Morena anda por Jalisco para supervisar los negocios del pequeño Andy, el junior, porque aquí tiene negocios muy vinculados a Movimiento Ciudadano, tienen una complicidad que lastima a las familias mexicanas, y lo que le queremos decir a Luisa María Alcalde es que ojalá entusiasme a su dirigencia a debatir sobre las ideas y que les enseñe a no tener miedo a hablar con la verdad”.