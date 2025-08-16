DIF Estatal Ofrece Regularización Escolar a Bajo Costo Para Niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Para Menores de Seis a 15 Años

¿Tu hijo o hija tiene dificultad para concentrarse, seguir instrucciones o aprender en la escuela? El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pone a tu disposición el servicio de regularización escolar, diseñado especialmente para quienes presentan dificultades de aprendizaje asociadas al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Este programa se dirige a menores de 6-15 años, con quienes se trabaja para superar barreras como dislexia (dificultad para leer o reconocer letras), disgrafía (problemas con la escritura y ortografía), discalculia (dificultades con los números y conceptos matemáticos), trastornos del procesamiento auditivo (dificultad para seguir instrucciones en ambientes ruidosos) y trastornos de aprendizaje no verbal (problemas con la organización, coordinación y comprensión visual).

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, subrayó la importancia de detectar y atender a tiempo estas condiciones que, si no se tratan, pueden generar frustración y bajo rendimiento escolar, afectando también la autoestima de las y los menores.

Detalló que para acceder a este servicio, las madres, padres o tutores deben presentar un diagnóstico médico, psicológico o escolar que indique el trastorno. Luego, deben acudir a la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, donde se realiza una valoración médica, se abre un expediente y se efectúa un estudio socioeconómico. Posteriormente, se agenda la atención en el área correspondiente.

El servicio se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en las instalaciones de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, ubicadas en avenida Mahatma Gandhi s/n, esquina con República de Paraguay, colonia Agricultura, en la ciudad capital.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensión 1140.