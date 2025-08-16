En 10 Meses, se Reducen 61.3% los Homicidios Dolosos en Quintana Roo: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se informó que la construcción del Puente Vehicular Nichupté presenta un avance del 85%; beneficiará a 1.3 millones de habitantes

A través de Vivienda para el Bienestar, Infonavit arrancó la construcción de 8 mil 128 viviendas en 6 conjuntos habitacionales en Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Quintana Roo se presentó una reducción del 61.3 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en los últimos 10 meses.

La Presidenta de México, destacó que esta reducción representa buenas noticias para el estado, lo que se suma a otras acciones positivas que se realizan en Quintana Roo, como la construcción del Puente Vehicular Nichupté, que tiene un avance del 85 por ciento y que se concluirá en diciembre de este año; la construcción de Vivienda para el Bienestar, así como la llegada de inversiones.

“Son muy buenas noticias para Quintana Roo. Destaco la reducción de homicidio doloso, de octubre de 2024 a julio de 2025, de más del 60 por ciento. Y en Quintana Roo siguen llegando inversiones de distinto tipo y las inversiones del Gobierno de México. En este momento, terminando el puente de Nichupté, tenemos otros proyectos con la gobernadora y el desarrollo con bienestar, que tiene que ver con la vivienda digna para todas y todos los que viven en Quintana Roo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Chetumal.

En la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo Federal entregó apoyos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): congelamiento de créditos, quita de saldos, disminución de mensualidades, cancelación de hipotecas y créditos de Mejoravit.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que la reducción del 61.3 por ciento en los homicidios dolosos se debe a que en septiembre de 2024 Quintana Roo registró un promedio diario de dos víctimas de este delito, mientras que en julio se disminuyó a 0.77 por ciento. Además, puntualizó que en Quintana Roo, julio de 2025 es el más bajo desde el 2017. Además, informó que, en el municipio de Benito Juárez, hay una reducción del 70.6 por ciento en homicidios dolosos respecto a julio 2024, mientras que en el caso de los delitos de alto impacto en todo el estado hay una disminución de 29.2 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025, en Quintana Roo se detuvieron a 3 mil 258 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 352 kilos de droga, así como cerca de 300 armas de fuego, 6 mil 228 cartuchos y cientos de cargadores. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha vinculado a más del 90 por ciento y logrado mil sentencias condenatorias. Igualmente, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han detenido a 214 extorsionadores en la entidad y no se ha registrado ningún caso de secuestro.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que el Puente Vehicular Nichupté tiene un avance del 85 por ciento, estará concluido en diciembre de este año y beneficiará a 1.3 millones de habitantes con un ahorro de tiempo de 45 minutos de recorrido. Detalló que consta de 11.2 kilómetros (km), 15 metros de viaducto, tres carriles, una ciclovía y ha generado 51 mil empleos, a través de una inversión de 8 mil 600 millones de pesos (mdp) de los que, 2 mil mdp se implementan en 2025.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en Quintana Roo se construyen, a través de Vivienda para el Bienestar, 8 mil 128 viviendas en 6 conjuntos habitacionales ubicados en Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen, cuya entrega comenzará este mismo año. Destacó que antes de finalizar el año se firmarán contratos para iniciar obras en 30 mil viviendas y en 2026 en 40 mil adicionales.

La gobernadora, Mara Lezama, agradeció a la Presidenta de México por su apoyo y confianza en Quintana Roo para impulsar el desarrollo con justicia social, igualdad, respeto al medio ambiente, a las y los quintanarroenses, así como a su identidad, a través de acciones prioritarias como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, Vivienda para el Bienestar, las becas Rita Cetina Gutiérrez, el programa Salud Casa por Casa, así como la Pensión Mujeres Bienestar.