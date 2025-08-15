Morena Guadalajara Denunciará Millonario Desvío de Recursos

Ayuntamiento Opera Como “Caja Chica” de MC

Regidores También Señalan Programas Sociales Irregulares

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción morenista en el Ayuntamiento de Guadalajara señala un desvío millonario de recursos y programas sociales irregulares.

Las y los regidores de Morena en el ayuntamiento tapatío anunciaron que presentarán cuatro denuncias (dos administrativas y dos penales) por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, contra quién o quiénes resulten responsables (funcionarios municipales), por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto y la operación de programas sociales.

La regidora Mariana Fernández destacó que el partido Movimiento Ciudadano usa como “caja chica” los programas en el ayuntamiento, luego de detectar al menos dos flagrantes actos de corrupción.

Los dos casos son sobre un desvío de partidas por 287 millones de pesos para la compra de vehículos; así como la entrega de apoyos sociales sin reglas de operación aprobadas por el pleno tapatío.

En torno a los vehículos dijo que la compra estuvo inflada 600 por ciento, tras la adquisición de 124 vehículos por 345 millones de pesos, supuestamente de forma “lícita y transparente”.

Sin embargo, destacó Mariana Fernández, el propio comunicado oficial admitió que la partida presupuestal utilizada (la 5400) tenía apenas 57 millones, por lo que fue incrementada en más de 600 por ciento, algo que la ley prohíbe salvo que lo apruebe el pleno del ayuntamiento: “Reconocieron en su boletín el cambio de 287 millones de pesos entre partidas lo que constituye (el delito de) peculado. Ese dinero sospechamos, salió de fondos destinados a contingencias socioeconómicas y previsión de inundaciones”.

De igual manera Mariana Fernández se refirió a programas sociales que han operado sin la aprobación del cabildo tapatío.

Dijo que el 9 de julio el ayuntamiento anunció cinco nuevos programas sociales (con una bolsa de 100 millones de pesos) enfocados a mujeres, emprendedores y mercados. Pero, a decir de las y los regidores de Morena, ninguno pasó por el pleno para aprobar sus reglas de operación, como exige la Ley General de Desarrollo Social.

Solo tres programas (“Cuidamos tu Negocio”, “Mercados con Corazón” y “Hecho por Tapatías”) fueron publicados en la Gaceta Municipal, y aun así sus reglas fueron elaboradas “desde el escritorio” de la dependencia, sin aval de los regidores.

“Estamos hablando de entrega discrecional de recursos, sin transparencia ni igualdad de condiciones para los beneficiarios”, acusó Fernández. “Podrían estar usándolos con fines políticos y electorales”.

Acusan uso Político del Presupuesto

El coordinador de los regidores de Morena el en Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Alberto Salinas Macías, afirmó que estas prácticas muestran que el gobierno municipal, a cargo de Verónica Delgadillo, usa el dinero público “como caja chica” para Movimiento Ciudadano.

“Mientras el gobierno federal reduce la pobreza con datos comprobables, aquí tenemos funcionarios narcisistas que lucran con el erario”, criticó.

Denuncias y Próximos Pasos

Los morenistas indicaron que las denuncias se presentarán ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

También exigieron que la Contraloría Estatal supervise el caso, ante la “falta de imparcialidad” de la contralora municipal.

Los regidores advirtieron que estos señalamientos serán parte del debate de la próxima Ley de Ingresos y del Presupuesto 2026.

“No vamos a acompañar un nuevo presupuesto sin que se esclarezca qué pasó con el de 2025”, concluyó Salinas Macías.

“Esperemos que tanto la Contraloría como la Fiscalía actúen firmes en las próximas semanas y se sanciones a los funcionarios o acudiremos a otras instancias, agregó Mariana Fernández”.

Por su parte, la regidora Teresa Naranjo comentó que en Morena tienen la convicción de hacer uso de los recursos públicos para destinarse a donde más se necesitan y no utilizarse para beneficiar a unos cuantos: “Los apoyos deben llegar a la gente que realmente los requiere, con transparencia y sin fines políticos, garantizando siempre que cada peso del presupuesto sirva para mejorar la vida de las y los tapatíos”.