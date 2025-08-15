Morena Está Fragmentado

Por Rafael Hernández Guízar

Morena Jalisco está fragmentado y se trata de un partido donde no se toma en serio a la militancia, sentenció ayer Jaime Hernández, activista y representante de una fracción de morenistas.

En rueda de prensa y acompañado de varios de los representantes de las bases de Morena, Jaime Hernández acusó una simulación en torno a la creación de los Comités Seccionales que pretende instaurar el partido Morena; dijo que en realidad no están tomando en cuenta a las bases del partido, es decir, que solo se está tratando de construir la justificación a futuro para poner de nuevo candidaturas de personajes que no están fuertemente ligados a los militantes morenistas.

Destacó que, con la esperada presencia de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para el día de hoy, podría arreglarse esta situación si se tomara en consideración en realidad a los morenistas que han luchado desde la fundación del partido, para que la ciudadanía en Jalisco tome como opción a dicho instituto político; sin embargo, como desde hace tiempo lo ha venido señalando Jaime Hernández, existe un aparente manejo de parte de la dirigencia estatal de Morena en comparsa con varios de los que hoy son diputados y que incluso están en el senado de la República representando a Jalisco.

A nombre de muchos morenistas, destacó que los diputados de Jalisco deberían ser congruentes y no participar en una posible reelección en el año 2027, toda vez que la reforma para evitar que los legisladores repitan en el cargo de manera inmediata aplicaría hasta el 2030.

A decir de Jaime Hernández, es indispensable que en Morena sean congruentes y desde los consejeros hasta la dirigencia estatal y la de los municipios, pongan un ejemplo rotundo, que se renueven los Comités Municipales, no se permitan triquiñuelas como las que fueron aplicadas por parte de algunos dirigentes, quienes de tres años de periodo llevan cinco.