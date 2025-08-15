Hombre se Encadena por Presunto Acoso y Abuso de la SSJ en su Contra

Exige que Acaten Resolución de Juicio Laboral

El Inconforme Asegura que el Gobierno de Pablo Lemus Solo le da “Largas”. Tiene Cuatro Años Exigiendo el Cumplimiento de la Sentencia a su Favor

Por Rafael Hernández Guízar

Un ciudadano se encadenó ayer afuera de Palacio de Gobierno para exigir que cese el presunto acoso y abuso de autoridad de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en su contra.

Se trata de un trabajador que tuvo que demandar al gobierno estatal, concretamente a la Secretaría de Salud, toda vez que, asegura, arbitrariamente se niegan en dicha dependencia estatal a reconocerlo como trabajador y darle su nombramiento de base.

Además, aunque realiza las mismas labores que sus compañeros, según el inconforme, su salario es de apenas una tercera parte.

“Yo vengo del Caisame Estancia Breve, a ellos se les condenó en seis juicios, los que llevo contra la Secretaría de Salud, juicios en donde me ha sido favorable y en todo se les ha condenado a la reinstalación y pago de salarios caídos, se les ordena que me den un nombramiento y de hecho me hicieron firmar un contrato bajo protesta con cosas que no vienen en la sentencia, ellos al no querer cumplir están cayendo en desacato. Hace un mes y medio me encadené y salieron de aquí de Palacio de Gobierno para pedirme que de buena voluntad hiciéramos una mesa de diálogo y me han traído a vuelta y vuelta durante todo este tiempo, no han resuelto nada y yo ya me cansé, son 24 años de lucha y de aquí no me voy a mover hasta que no cumplan a lo que fueron condenados”, dijo muy molesto Arturo Toscano Sotelo.

Y agregó: “Con el contrato que me hicieron firmar bajo protesta me están pagando cuatro mil 100 pesos, cuando lo correcto es 14 mil 200, la diferencia es de alrededor de 10 mil pesos por quincena, yo aquí voy a estar hasta que me traigan mi nombramiento y lo que me deben porque al trabajo igual, salario igual y no lo digo yo, lo dice la ley. En México no hay trabajadores de primera y de segunda, todos somos trabajadores y merecemos respeto”.

El asunto tendría que haberse resuelto en el año 2021 tras la sentencia de un tribunal colegiado que falló a favor de este ciudadano, pero a cuatro años de estar exigiendo el cumplimiento de la sentencia, Arturo Toscano no ha conseguido que el gobierno del Estado haga justicia, que acate la resolución de los magistrados, quienes ya determinaron que se le debe de dar un nombramiento y se le debe pagar un salario igual que el que devengan sus compañeros.

Hasta el cierre de la edición de este diario, el ciudadano seguía encadenado y bloqueando la calle Ramón Corona, entre el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, justo frente a la ventana de la oficina del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, sin recibir respuesta alguna.