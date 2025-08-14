Reaparece Emilio González; Critica a Morena

Por Rafael Hernández Guízar

México vive una narcopolítica, tronó ayer Emilio González Márquez, el ex gobernador de Jalisco.

El panista destacó que México es una vergüenza a escala internacional debido a que hay una enorme cantidad de casos en las que gobernadores y funcionarios afiliados a Morena terminan empleando a cabecillas del narcotráfico para entregarles los mandos policiales, las comisarías generales de seguridad pública, y hasta las secretarías de gobierno.

“Son los mismos dirigentes de cárteles en distintas regiones del país, ya no es una sorpresa para nadie que ahora muchos analistas hablan de narcotraficantes vinculados a Morena, con los carteles más violentos de nuestro país; hemos visto los cárteles más violentos de nuestro país operando a favor de Morena, pero ahora el descaro ha llegado al máximo, hay gobernadores de Morena que son cercanos a López Obrador, familia de López Obrador, que nombran a líderes de cárteles que matan, secuestran y violan, que trafican con droga, nombrándolos como secretarios de seguridad o secretarios generales de gobierno, poniendo la seguridad en manos de los cárteles delictivos”.

Emilio González Márquez indicó que desde Jalisco se marcará la diferencia y que su partido, Acción Nacional (PAN), dejará de tener dirigentes de oficina para evitar que llegue a nuestro territorio la “Narco Transformación” que ha emprendido Morena en todo el país.

Incluso anunció que será crítico hasta con el mismo PAN y se descartó como posible candidato a cualquier cargo en próximas elecciones. /Página 24