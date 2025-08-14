El PAN Debe Regresar a sus “Orígenes Combativos”

Quieren Perfiles Frescos y con Espíritu de Servicio

“Hagamos un Cambio Completo”, Pidió el Exgobernador de Jalisco a los Panistas

Por Rafael Hernández Guízar

El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco debe regresar a sus orígenes combativos, anuncio ayer el exgobernador del estado Alberto Cárdenas Jiménez.

En rueda de prensa, el exmandatario destacó que el PAN debe regresar a su origen, el combate frontal a las malas decisiones y la corrupción por parte de cualquier administración pública.

“Hagamos un cambio completo como hemos venido trabajando en los últimos años aquí en Jalisco, tenemos que impulsarnos hacia arriba y con estos liderazgos frescos, liderazgos capaces, valientes, es como vamos a sacar esto adelante, haciendo un llamado a todos los panistas y decirles que estamos aquí de regreso para que tengamos otra vez ese PAN combativo”.

Alberto Cárdenas resaltó que los dirigentes del PAN, así como la membresía, deben de salir a las calles nuevamente a ganarse y cultivar el favor de la ciudadanía, algo que se fue perdiendo con el paso del tiempo: “Ese PAN que salga a la calle, que sea luchador”.

Recordó que cuando él fue gobernador del estado, era un joven de apenas 36 años de edad que logró una candidatura en un momento clave donde el partido era sumamente combativo, por lo cual resaltó que los nuevos perfiles deben de ser frescos y principalmente con espíritu de servicio.

Finalmente, resaltó que el régimen izquierdista que encabeza Morena a escala Nacional, está llevando a la debacle al país toda vez que acabó con la división de poderes, concentrando así las decisiones en una sola persona, o más bien, en un solo partido.