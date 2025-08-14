Buscan Combatir Maltrato Animal

Lanzan Campaña Congreso y Fiscalía del Estado

El Objetivó Sería Sensibilizar a la Ciudadanía, Fomentar la Denuncia y Reforzar la Prevención

Por Rafael Hernández Guízar

En Jalisco irán de frente contra el maltrato animal, anuncio ayer el congreso del estado en coordinación con la Fiscalía del Estado.

La diputada del partido Movimiento Ciudadano Alejandra Giadans Valenzuela, presentó ayer la campaña “Por un Jalisco Sin Maltrato Animal”, misma que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía, así como fomentar la denuncia de casos de maltrato animal y reforzar la prevención en la comisión del delito.

La emecista resaltó que dicha campaña será coordinada por la Fiscalía del Estado, pero en colaboración directa con los ayuntamientos, por lo cual habrá recorridos en las distintas colonias, principalmente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con lo que sea hará una socialización de puntos que ya se aplican en municipios como Zapopan: La instalación de chips para la localización de animales domésticos y “la tenencia responsable”.

Asimismo la legisladora resaltó que presentó ya una iniciativa ante el pleno del Congreso para crear la ley de bienestar animal estatal, la que busca que haya medidas más estrictas contra quienes cometen el maltrato a los animales, es decir, que habrá reformas también al código penal del Estado de Jalisco.