Tere Jiménez se Reúne con Nuevo Comandante de la V Región Militar Para Reforzar Seguridad en la Zona Centro-Occidente

Tere Jiménez dio la bienvenida al general Porfirio Fuentes Vélez en un encuentro celebrado en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar.

En esta reunión, la gobernadora y el nuevo comandante de la V Región Militar acordaron fortalecer los trabajos y continuar con la coordinación entre los estados de Aguascalientes, Colima, Nayarit, Zacatecas y Jalisco, con el objetivo de reforzar las estrategias y operativos conjuntos que mantienen la seguridad en la región Centro-Occidente del país.

La gobernadora reiteró su firme compromiso con la seguridad del estado y su disposición de contribuir en la protección integral de toda la región. En este sentido, expresó su interés de seguir colaborando estrechamente con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, a fin de blindar las carreteras que conectan a estas entidades, así como las zonas limítrofes entre los cinco estados que conforman la V Región Militar.

Durante el encuentro, se acordó evaluar y actualizar las estrategias de seguridad para maximizar su eficacia y lograr mejores resultados en la prevención del delito y la atención a la ciudadanía.

A la reunión también asistieron autoridades clave en materia de seguridad, entre ellas el comandante de la 14/a. Zona Militar, general José Francisco Moreno Barrera; el coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Homero Edmundo Blanco Lozada; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, y el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García.

Estas acciones reflejan el compromiso conjunto de los gobiernos estatal y federal, así como de las fuerzas de seguridad, para garantizar entornos más seguros y tranquilos para las familias de Aguascalientes y la región.