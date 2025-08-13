Inicia la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes con Temporada de Directoras

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) invita al primer concierto de la Temporada de Directoras con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), que se llevará a cabo el viernes 15 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Aguascalientes.

Cabe destacar que la temporada contempla tres conciertos que se llevarán a cabo los días 15, 22 y 29 de agosto, dirigidos todos por mujeres que se han distinguido por su talento y habilidad en la conducción de la batuta.

La directora invitada en esta primera presentación será María Antonia González Gómez; se contará, además, con la participación del solista Hanoch Michel en la viola.

El programa se compone de ‘Perenne mar’, de la compositora Estrella Cabildo; “Concierto para viola y orquesta” y “Marfil”, de Gina Enríquez, y “Pequeña suite mexicana”, de Nubia Jaime Donjuán.

María Antonia González Gómez inició sus estudios musicales en la Facultad de Música y Artes Manuel Barroso Ramírez, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Participó en talleres de capacitación para directores, durante los cuales dirigió varias orquestas, como la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Puebla, Orquesta Sinfónica de Carabobo Venezuela, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, Orquesta Filarmónica de El Salvador, por mencionar algunas.

También es creadora y fundadora de la Orquesta de Cámara de Ciudad Madero y de la Orquesta Filarmónica del Espacio Cultural Metropolitano en Tampico, Tamaulipas.

Hanoch Michel inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música. Ha participado en diversas orquestas, como la Camerata de Puebla, Orquesta Típica de la Ciudad de México, Orquesta de la Universidad Autónoma de Hidalgo, International Philharmonic of the Californias, Orquesta del Instituto Politécnico Nacional, Orquesta Filarmónica de El Salvador, entre otras. Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México.

Los boletos están a la venta en las taquillas del teatro, de lunes a sábado en horario de 11:00 a 19:00 horas, o a través de www.showticket.com.mx. El costo es de 100 pesos. La entrada es libre para personas con discapacidad, adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y estudiantes con credencial vigente.